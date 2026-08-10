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Ryandi Zahdomo
Selasa, 11 Agustus 2026 | 04.57 WIB

Siswi SMA Tewas Tertemper KRL di Jurangmangu, Diduga Sengaja Loncat

Ilustrasi KRL. (KAI) - Image

Ilustrasi KRL. (KAI)

JawaPos.com - Perjalanan Kereta Commuter Line Green Line rute Tanah Abang–Parung Panjang sempat mengalami hambatan pada Senin (10/8) sore. Gangguan ini dipicu insiden tragis seorang siswi SMA kelas 10 yang tewas tertemper kereta di area Stasiun Jurangmangu.

Peristiwa yang diduga akibat tindakan sengaja melompat tersebut terjadi sekitar pukul 16.30 WIB. Petugas Pengamanan Dalam (PKD) Stasiun Jurangmangu langsung mengamankan lokasi guna mencegah pengguna lain mendekati area kejadian selama proses penanganan berlangsung.

KAI Commuter bergerak dengan berkoordinasi bersama aparat kepolisian serta tim medis begitu laporan diterima.

Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan, mengonfirmasi bahwa penanganan di lapangan langsung dilakukan secara intensif.

"KAI Commuter selanjutnya berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan layanan medis untuk melakukan penanganan lebih lanjut. Bersama pihak berwajib kami mendalami dugaan tersebut," ujar Leza, Senin (10/8).

Petugas kepolisian tiba di lokasi sekitar pukul 17.30 WIB untuk melakukan proses evakuasi korban berjenis kelamin perempuan tersebut.

Proses evakuasi selesai sekitar pukul 18.30 WIB, dan jasad korban langsung dibawa ke RSUD Tangerang Selatan. Pihak keluarga korban juga telah dihubungi dan mendatangi Stasiun Jurangmangu.

Daftar KRL yang Mengalami Keterlambatan

Akibat insiden tersebut, operasional Commuter Line relasi Tanah Abang–Rangkasbitung sempat tertahan. KAI Commuter mencatat sejumlah perjalanan mengalami penundaan jadwal, antara lain:

- Commuter Line No.1742D (Tanah Abang–Parung Panjang): terlambat sekitar 25 menit.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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