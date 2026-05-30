Rian Alfianto
Minggu, 31 Mei 2026 | 04.06 WIB

Liburan ke Praha Kini Lebih Mudah, Ada Rute Baru via Hanoi Mulai Oktober 2026

Ilustrasi destinasi wisata di Praha. (Barcelo)

JawaPos.com - Praha menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan dunia karena keindahan kota tua berarsitektur klasik, kastel bersejarah, hingga suasana romantis di sepanjang Sungai Vltava. Kota berjuluk Kota Seribu Menara itu terkenal dengan bangunan bergaya Gotik dan Barok yang masih terjaga.

Wisata ke Praha, Republik Ceko, kini semakin mudah dijangkau wisatawan Indonesia. Maskapai Vietjet mengumumkan pembukaan rute baru Hanoi–Praha yang akan mulai beroperasi pada 10 Oktober 2026 dengan tarif Eco all-inclusive mulai dari USD 405 atau sekitar Rp 6,5 jutaan.

Rute ini menjadi langkah ekspansi Vietjet ke Eropa sekaligus membuka pilihan perjalanan baru bagi wisatawan Indonesia yang ingin menjelajahi Praha dan kawasan Eropa Tengah melalui transit di Hanoi, Vietnam. Penerbangan HanoiPraha akan dioperasikan menggunakan Airbus A330 dengan transit di Almaty, Kazakhstan. Pada tahap awal, penerbangan tersedia dua kali seminggu setiap Selasa dan Sabtu.

Dari Bandara Internasional Noi Bai Hanoi, pesawat dijadwalkan berangkat pukul 08.25 dan tiba di Bandara Vaclav Havel Praha pukul 18.55 waktu setempat. Sementara penerbangan dari Praha berangkat pukul 20.55 dan tiba kembali di Hanoi pukul 16.20 keesokan harinya.

Bagi wisatawan Indonesia, akses menuju Hanoi sudah tersedia melalui jaringan penerbangan Vietjet dari Jakarta dan Bali. Skema ini memberi alternatif baru menuju Eropa dengan biaya yang lebih kompetitif dibanding sejumlah rute konvensional lainnya.

Kehadiran rute baru ini juga dinilai dapat meningkatkan minat wisatawan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, untuk berkunjung ke Republik Ceko. CEO Vietjet Nguyen Thanh Son mengatakan pembukaan rute Hanoi–Praha menjadi bagian dari strategi maskapai untuk memperluas konektivitas Asia-Pasifik dengan Eropa.

“Ini adalah tonggak penting dalam strategi Vietjet untuk menjadi grup penerbangan global. Dengan armada generasi baru, teknologi modern, dan jaringan yang terus berkembang, Vietjet akan segera mengoperasikan lebih banyak rute ke Eropa,” ujar Nguyen Thanh Son terkait pembukaan rute baru tersebut.

Dia menambahkan, rute-rute baru tersebut akan mempermudah mobilitas penumpang antara Eropa dan Asia-Pasifik, termasuk Vietnam dan Thailand.

“Bersama Vietjet, Eropa kini lebih dekat dari sebelumnya. Kami menawarkan tarif yang lebih terjangkau dipadukan dengan layanan berkualitas tinggi dan bertaraf dunia,” lanjut Nguyen Thanh Son.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
