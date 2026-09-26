Daftar Lengkap 20 Oleh-Oleh Khas Surabaya yang Tahan Lama: Kuliner Legend Wajib Dibawa Pulang

Kuliner oleh-oleh khas Surabaya. (Magnific)
JawaPos.com – Oleh-oleh khas Surabaya mencerminkan kekayaan kuliner Kota Pahlawan yang sangat beragam dan selalu berhasil meninggalkan kesan mendalam bagi siapa pun yang menerimanya.
Dari kue tradisional berlapis hingga camilan gurih tahan lama, kuliner oleh-oleh khas Surabaya tersebar di berbagai sudut kota dan mudah ditemukan oleh wisatawan.
Sebagian besar pilihan oleh-oleh khas Surabaya memiliki daya tahan yang baik sehingga tetap nikmat meski dibawa dalam perjalanan jauh.
Dilansir dari laman Traveloka dan Telkomsel pada Sabtu (26/9), berikut daftar oleh-oleh khas Surabaya yang paling populer dan layak untuk masuk dalam daftar belanja kuliner kamu.
1. Almond Crispy
Almond Crispy adalah camilan tipis berbentuk pipih seperti koin yang terbuat dari tepung, gula, telur, susu bubuk, dan campuran almond pilihan.
Rasanya manis dengan tekstur yang sangat renyah dan mudah pecah di mulut, menjadikannya camilan yang sangat digemari berbagai kalangan.
Tersedia dari berbagai merek seperti Wisata Rasa, Lusiana, CRS, Bon Gout, dan Ollino's dengan harga berkisar Rp50.000 hingga Rp80.000 per kotak.
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