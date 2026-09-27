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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 27 September 2026 | 17.18 WIB

9 Makanan Khas Surabaya yang Wajib Dicoba, dari Kuliner Rawon Kuah Hitam hingga Sego Sambel

Kuliner makanan khas di Surabaya (Magnific/ ikarahma) - Image

Kuliner makanan khas di Surabaya (Magnific/ ikarahma)

JawaPos.com – Surabaya dikenal sebagai salah satu kota terbaik untuk berburu kuliner khas yang beragam dan menggugah selera.

Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya menyimpan deretan makanan khas yang mencerminkan kekayaan budaya kuliner Jawa Timur.

Dari warung kaki lima hingga restoran, ragam makanan khas Surabaya terus menjadi daya tarik tersendiri bagi siapa saja yang berkunjung.

Dilansir dari laman Traveloka dan Mysantika pada Minggu (27/9), berikut daftar makanan khas Surabaya yang wajib dicoba dan sayang untuk dilewatkan saat berada di Kota Pahlawan.

1. Rawon

Hidangan berkuah hitam pekat ini menjadi salah satu ikon paling ikonik dari dapur Surabaya yang sulit dilupakan.

Warna hitamnya berasal dari kluwek, rempah khas yang memberi cita rasa gurih dan sedikit pahit pada kuahnya.

Daging sapi yang sangat empuk hadir bersama nasi hangat, tauge pendek, telur asin, dan sambal pelengkap.

Perpaduan rasa hangat dan gurih menjadikannya hidangan yang paling banyak diburu oleh para pencinta makanan tradisional.

Editor: Novia Tri Astuti
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