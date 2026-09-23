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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 23 September 2026 | 16.21 WIB

10 Kue Khas Surabaya yang Populer dan Lezat, Cocok Dijadikan Oleh-oleh Kuliner Terbaik

Kuliner kue khas Surabaya. (Magnific) - Image

Kuliner kue khas Surabaya. (Magnific)

JawaPos.com – Surabaya tidak hanya terkenal dengan makanan beratnya, tetapi juga menyimpan berbagai kue khas dan oleh-oleh kuliner yang sangat populer dan sangat menggugah selera di setiap gigitannya.

Deretan kue khas Surabaya ini hadir dalam berbagai pilihan mulai dari kue tradisional berusia puluhan tahun hingga kue kekinian hasil modifikasi modern yang sangat digemari semua kalangan.

Setiap kue khas Surabaya punya cita rasa dan cerita yang sangat unik, menjadikannya pilihan oleh-oleh kuliner yang sangat berkesan untuk dibawa pulang setelah berkunjung ke kota ini.

Dilansir dari laman Traveloka dan Pinhome pada Rabu (23/9), berikut sepuluh daftar lengkap kue dan kudapan khas Surabaya yang sangat populer dan sangat layak masuk daftar belanja oleh-oleh kamu.

1. Lapis legit

Kue yang populer di berbagai wilayah Indonesia dan Malaysia ini merupakan hasil akulturasi budaya Indonesia, Belanda, dan Tionghoa yang menghasilkan cita rasa sangat istimewa.

Proses pembuatannya yang sangat memakan waktu dengan bahan-bahan premium menjadikan kue ini sangat sering hadir di momen spesial seperti perayaan dan hari besar keagamaan.

Lapis legit Surabaya juga sangat populer sebagai oleh-oleh yang sangat berkesan dan sangat banyak diburu wisatawan yang berkunjung ke kota ini.

Editor: Novia Tri Astuti
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