20 Kuliner Viral 2026 di Surabaya yang Wajib Dicoba, Ada yang Legendaris

JawaPos.com – Surabaya terus melahirkan sensasi kuliner viral yang ramai diperbincangkan warganet maupun pencinta wisata makan sepanjang tahun 2026.

Kota pahlawan ini memadukan warung legendaris yang telah berdiri puluhan tahun dengan kedai baru yang mendadak populer di media sosial.

Ragam kuliner tersebut hadir mulai dari hidangan berat, seafood segar, hingga camilan tradisional yang selalu berhasil menarik antrean panjang.

Dilansir dari laman Traveloka dan Rumah123 pada Selasa (22/9), berikut 20 daftar kuliner viral Surabaya 2026 yang layak masuk daftar wisata kuliner berikutnya.

1. Sego sambel mak yeye

Sego Sambel Mak Yeye menjadi salah satu tujuan favorit pencinta rasa pedas yang sudah beroperasi sejak tahun 1982 di kawasan Wonokromo.

Warung ini menyajikan nasi pulen dengan lauk ikan pari yang dipadukan sambal ulek dari tomat, cabai, terasi, dan bawang segar.