InJourney dan Sarinah Perkuat UMKM, Didorong Masuk ke Ekosistem Pariwisata

InJourney dan Sarinah berkolaborasi melakukan pemberdayaan terhadap UMKM, difasilitasi untuk masuk ke ekosistem pariwisata. (istimewa)
JawaPos.com - InJourney bersama Sarinah memperkuat komitmen mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas melalui program InJourney UMKM by Sarinah PANDU. Program ini tidak hanya berfokus pada pelatihan, tetapi juga membuka akses kurasi, pameran, uji pasar, hingga peluang bagi UMKM untuk masuk ke ekosistem pariwisata Indonesia.
Sebanyak 81 UMKM mengikuti rangkaian pembinaan yang mencakup peningkatan kapabilitas usaha, kurasi, dan kesempatan memperkenalkan produk secara langsung kepada konsumen. Dari jumlah tersebut, 30 UMKM terpilih mengikuti Expo InJourney UMKM by Sarinah PANDU, sementara sembilan UMKM terbaik kembali mendapat kesempatan tampil dalam Festiloka by BRImo pada 16–17 Agustus 2026.
Program tersebut merupakan pengembangan dari pengalaman Sarinah melalui Sarinah PANDU, yang selama ini telah memberikan pembinaan kepada lebih dari 1.100 UMKM. Kolaborasi dengan InJourney memperluas cakupan pembinaan dengan memanfaatkan ekosistem yang dimiliki, mulai dari retail, bandara, destinasi wisata, hingga hotel.
Komisaris Utama InJourney Iwan Setyawan mengatakan, UMKM memiliki posisi penting dalam memperkuat rantai nilai pariwisata nasional. Menurutnya, potensi tersebut perlu diiringi peningkatan kualitas produk, kemampuan bisnis, serta akses terhadap pasar.
“UMKM bukan hanya bagian dari perekonomian, tetapi juga bagian penting dari ekosistem pariwisata Indonesia. Karena itu, kita perlu memastikan UMKM memiliki kemampuan dan akses yang dibutuhkan agar dapat tumbuh, berdaya saing, dan menjadi bagian dari rantai nilai pariwisata,” ujar Iwan dalam keterangan tertulis diterima JawaPos.com.
Ia menambahkan, melalui kegiatan ini, pihaknya ingin membuka ruang yang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk berkembang dengan memanfaatkan jaringan bisnis dalam ekosistem InJourney.
Hal senada disampaikan Direktur SDM dan Digital InJourney Herdy Harman. Ia menilai penguatan UMKM tidak cukup dilakukan melalui pelatihan sesaat, tetapi membutuhkan proses pembinaan yang berkelanjutan agar pelaku usaha mampu memahami kebutuhan pasar sekaligus membangun jejaring bisnis.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi sekaligus bagian dari masa depan bangsa. Karena itu, yang kita bangun bukan hanya program pelatihan, tetapi sebuah proses pembinaan yang berkelanjutan,” kata Herdy.
Rangkaian InJourney UMKM by Sarinah PANDU dimulai melalui proses kurasi pada 8–9 Juli 2026. Selanjutnya, Sarinah menggelar Training of Trainers (ToT) pada 13–17 Juli 2026 yang diikuti 25 talent pool trainer.
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Jawa Pos
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