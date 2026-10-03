InJourney Pastikan 3 Bandara Siap Dukung MotoGP Mandalika 2026

JawaPos.com - PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports selaku pengelola utama bandara di tanah air memastikan kesiapannya untuk mendukung gelaran MotoGP Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB)

Ajang balap motor bergengsi itu sendiri dijadwalkan akan bergulir pada 9 sampai dengan 11 Oktober 2026.

Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R Pahlevi dalam keterangan resmi diterima di Tangerang, Banten, Sabtu, mengatakan bahwa sebagai bentuk kesiapan itu terdapat tiga bandara internasional sebagai pendukung utama gelaran balap motor kelas dunia ini.

Adapun dari tiga bandara yang disiapkan itu, yakni Bandara Zainuddin Abdul Madjid Lombok, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, dan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten.

"Bandara Zainuddin Abdul Madjid Lombok menjadi pintu gerbang utama bagi para kru tim dan pembalap MotoGP, serta bagi wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara untuk menuju Sirkuit Mandalika," ujarnya pula.

Ia menyebutkan, berdasarkan data prediksi pergerakan pada 5 sampai dengan 15 Oktober 2026 atau bertepatan periode gelaran MotoGP Mandalika, jumlah pergerakan penumpang pesawat di Bandara Zainuddin Abdul Madjid diproyeksikan mencapai 98.670 penumpang.

Puncak pergerakan penumpang di bandara Lombok diproyeksikan pada 9 Oktober 2026 sekitar 8.600 penumpang, lalu 10 Oktober 2026 sekitar 7.600 penumpang, kemudian 11 Oktober 2026 sekitar 9.300 penumpang, dan pada 12 Oktober 2026 mencapai 9.600 penumpang.

"InJourney Airports berkolaborasi dengan seluruh stakeholders, antara lain maskapai untuk mengakomodir permintaan yang ada, melalui penerbangan tambahan, penerbangan sewa, serta penggantian pesawat yang lebih besar untuk kapasitas kursi lebih banyak," katanya lagi.

Dia menambahkan, untuk periode 22 September 2026 di Bandara Zainuddin Abdul Madjid dan maskapai penerbangan menambah kapasitas kursi penumpang pesawat menuju dan dari Lombok melalui 66 penerbangan yang terdiri dari 48 penerbangan tambahan, 11 penerbangan sewa (charter), 4 penerbangan dengan mengganti pesawat berukuran lebih besar, dan 3 positioning flight.

"Total, pada periode 5-15 Oktober 2026, pergerakan penumpang pesawat di bandara Lombok diperkirakan mencapai 1.046 penerbangan," ujarnya.

Ia menegaskan, seluruh personel dan infrastruktur bandara juga dipastikan siap, termasuk untuk mengakomodir penerbangan pesawat kargo yang membawa perlengkapan, peralatan serta motor para pembalap MotoGP.

Adapun Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, yang merupakan dua bandara tersibuk di Indonesia, siap mendukung konektivitas penerbangan untuk mobilitas dari kota-kota lain di dalam maupun luar negeri menuju Lombok.