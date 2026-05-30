10 Tempat Wisata Hidden Gem di Pulau Bawean Gresik yang Sering Bikin Pelancong Ingin Balik Liburan Lagi

JawaPos.com – Pulau Bawean di Kabupaten Gresik menyimpan kekayaan wisata yang luar biasa dan belum banyak terjamah.

Keindahannya mencakup pantai berpasir putih, danau cagar alam, air terjun di tengah hutan, hingga hutan mangrove yang luas dan asri.

Sebagai destinasi liburan hidden gem, Pulau Bawean juga menawarkan wisata bahari bawah laut yang tak kalah dari destinasi populer lainnya di Indonesia.

Dilansir dari laman Labiru Tour dan Disparekrafbudpora Kabupaten Gresik pada Sabtu (30/5), berikut sepuluh rekomendasi tempat wisata hidden gem buat liburan di Pulau Bawean Gresik.

1. Pantai Mayangkara

Pantai ini kerap disebut mirip dengan Pantai Pataya di Bangkok, Thailand, dan digadang-gadang sebagai salah satu pantai terindah di Asia dengan air yang jernih serta ombak yang landai.

Menurut cerita masyarakat setempat, pantai ini ditemukan oleh Siti Zaenab, istri Sunan Giri, salah satu anggota Wali Songo yang makamnya ada di Kabupaten Gresik.

2. Pulau Gili

Pulau kecil ini menawarkan wisata keliling pulau menggunakan perahu tradisional dengan pemandu wisata seharga Rp 35.000 per orang.