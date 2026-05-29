Tidak Hanya Pantai, Ini 10 Spot Wisata Menarik di Pacitan yang Sering Jadi Liburan Alternatif Lain

JawaPos.com – Pacitan selama ini identik dengan deretan pantainya yang memesona seperti Pantai Klayar, Pantai Srau, dan Pantai Watu Karung.

Namun di balik pesona pantainya, kota ini juga menyimpan banyak destinasi wisata alternatif yang tak kalah menarik untuk dijelajahi.

Mulai dari petualangan di perut bumi, susur sungai, hingga wisata sejarah dan edukasi, semuanya tersedia di sini.

Dilansir dari laman pakettourpacitan.com dan Traveloka pada Jumat (29/5), berikut sepuluh rekomendasi tempat wisata alternatif buat liburan di Pacitan selain pantai.

1. Goa Gong

Goa sepanjang sekitar 256 meter ini berlokasi di Desa Bomo, Kecamatan Punung, dan dibuka setiap hari mulai pukul 07.00 hingga 17.00 WIB dengan tiket masuk sekitar Rp 20.000 untuk dewasa.

Formasi stalaktit dan stalagmit raksasa yang berkilauan bagai kristal di dalamnya menjadikan goa ini diklaim sebagai salah satu gua terindah di Asia Tenggara.

Lampu warna-warni di dalam goa menambah kesan dramatis, sementara salah satu batunya jika dipukul akan mengeluarkan bunyi menyerupai gong, itulah asal muasal namanya.

2. Goa Tabuhan