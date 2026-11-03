Cara ke Tulakan Pacitan dari Surabaya, Ini Pilihan Bus dan Rute Transitnya

JawaPos.com - Perjalanan dari Surabaya menuju Tulakan, Kabupaten Pacitan, bisa ditempuh menggunakan bus antarkota maupun travel. Penumpang dapat naik bus dari Terminal Purabaya (Bungurasih) menuju Terminal Pacitan, kemudian melanjutkan perjalanan sekitar 20–30 kilometer ke Kecamatan Tulakan menggunakan angkutan lokal, ojek, atau kendaraan sewaan.

Sejumlah operator bus yang melayani perjalanan Surabaya–Pacitan antara lain PO Aneka Jaya, PO Restu Panda, dan PO Sudiro Tungga Jaya (STJ). Sementara itu, bagi yang menginginkan perjalanan lebih praktis, tersedia layanan shuttle dan travel dengan armada minibus, ELF, hingga Toyota Hiace.

Perjalanan bus dari Surabaya ke Pacitan membutuhkan waktu sekitar 6–8 jam, bergantung pada kondisi lalu lintas, jumlah pemberhentian, serta jalur yang dilalui. Setelah tiba di pusat Kota Pacitan, perjalanan menuju Tulakan masih membutuhkan waktu sekitar 45 menit hingga satu jam.

Tulakan sendiri merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pacitan yang berada di kawasan perbukitan Pegunungan Kidul. Karena itu, wisatawan maupun pemudik perlu memperhitungkan waktu perjalanan lanjutan, terutama jika belum terbiasa melewati jalanan berkelok dan naik turun.

Berikut pilihan transportasi dan panduan perjalanan dari Surabaya menuju Tulakan Pacitan yang bisa menjadi referensi sebelum berangkat.

Naik Bus Aneka Jaya dari Terminal Purabaya PO Aneka Jaya menjadi salah satu pilihan transportasi umum untuk perjalanan dari Surabaya menuju Pacitan. Operator ini menyediakan layanan kelas Ekonomi Non-AC dan Patas dengan keberangkatan dari Terminal Purabaya atau Bungurasih.

Bus melintasi sejumlah kota di Jawa Timur, di antaranya Jombang, Nganjuk, Madiun, dan Ponorogo, sebelum melanjutkan perjalanan menuju Pacitan.

Berdasarkan informasi jadwal yang tersedia, keberangkatan bus Aneka Jaya dari Surabaya terdiri atas beberapa pilihan waktu, mulai pagi hingga malam hari.

Jadwal keberangkatan yang tercatat antara lain pukul 08.30, 08.34, 10.00 untuk kelas Patas, 13.09, 17.40, 17.53, 19.50 untuk kelas Patas, 22.30, dan 22.40 WIB.