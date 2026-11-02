Logo JawaPos
HomeTravelling
Author avatar - Image
Penulis: Rian Alfianto
Selasa, 3 November 2026 | 02.01 WIB

Panduan ke Tanjung Selor dari Jakarta, Ini Rute Pesawat dan Lanjutan Perjalanannya

Ilustrasi Tanjung Selor dari udara. (Radar Tarakan/Jawa Pos)&nbsp; - Image

Ilustrasi Tanjung Selor dari udara. (Radar Tarakan/Jawa Pos)&nbsp;

JawaPos.com - Tanjung Selor, ibu kota Provinsi Kalimantan Utara, bisa dijangkau dari Jakarta dengan perjalanan udara yang dilanjutkan menggunakan transportasi air. Meski sebelumnya tersedia penerbangan menuju Tanjung Selor melalui Balikpapan, wisatawan maupun pelaku perjalanan bisnis kini perlu menyiapkan rute alternatif melalui Tarakan.

Pilihan tersebut menjadi penting karena penerbangan Wings Air yang sebelumnya melayani rute menuju Tanjung Selor dengan transit di Balikpapan telah dihentikan sejak Juli lalu. Penghentian operasional itu dilakukan menyusul tingkat keterisian penumpang atau okupansi yang rendah.

Dengan kondisi tersebut, perjalanan dari Jakarta menuju Tanjung Selor kini dapat dilakukan melalui dua pilihan utama. Pertama, terbang langsung dari Jakarta ke Tarakan, kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan speedboat. Kedua, terbang dari Jakarta ke Balikpapan, lalu berganti pesawat menuju Tarakan sebelum meneruskan perjalanan melalui jalur laut.

Lantas, bagaimana rute perjalanan, pilihan maskapai, perkiraan biaya, dan transportasi lanjutan menuju Tanjung Selor?

Penerbangan Jakarta-Tarakan Jadi Pilihan Praktis

Bagi penumpang yang ingin menghemat waktu perjalanan, terbang langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK), Tangerang, menuju Bandara Juwata (TRK), Tarakan, bisa menjadi pilihan paling praktis.

Sejumlah maskapai melayani penerbangan langsung pada rute tersebut, di antaranya Batik Air, Lion Air, dan Super Air Jet. Waktu penerbangan non-stop berkisar 2 jam 35 menit, bergantung pada jadwal dan kondisi operasional penerbangan.

Berdasarkan pengecekan pada aplikasi pemesanan tiket online, harga tiket untuk rute Jakarta-Tarakan berada di kisaran Rp 3 jutaan. Tarif dapat berubah mengikuti tanggal keberangkatan, ketersediaan kursi, dan waktu pemesanan.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
TransNusa Tambah Frekuensi Penerbangan Jakarta-Singapura Jadi Empat Kali Sehari - Image
Bisnis

TransNusa Tambah Frekuensi Penerbangan Jakarta-Singapura Jadi Empat Kali Sehari

Rabu, 14 Oktober 2026 | 03.00 WIB

5 Cara ke Malioboro dari Bandara YIA, Mana yang Paling Cepat dan Murah? - Image
Travelling

5 Cara ke Malioboro dari Bandara YIA, Mana yang Paling Cepat dan Murah?

Jumat, 19 Juni 2026 | 22.56 WIB

Lagi Viral! Ini Dia 3 Tempat Minum Matcha di Jakarta yang Wajib Dicoba - Image
Kuliner

Lagi Viral! Ini Dia 3 Tempat Minum Matcha di Jakarta yang Wajib Dicoba

Senin, 2 November 2026 | 21.05 WIB

Terpopuler

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi - Image
1

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

2

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen

3

Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'

4

Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang

5

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

6

Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung

7

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu

8

Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten

9

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

10

Jack Miller Ungkap Alasan Marah di Sprint Race MotoGP Malaysia, Minta Maaf ke Pramac Yamaha

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore