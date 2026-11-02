Panduan ke Tanjung Selor dari Jakarta, Ini Rute Pesawat dan Lanjutan Perjalanannya

Ilustrasi Tanjung Selor dari udara. (Radar Tarakan/Jawa Pos)
JawaPos.com - Tanjung Selor, ibu kota Provinsi Kalimantan Utara, bisa dijangkau dari Jakarta dengan perjalanan udara yang dilanjutkan menggunakan transportasi air. Meski sebelumnya tersedia penerbangan menuju Tanjung Selor melalui Balikpapan, wisatawan maupun pelaku perjalanan bisnis kini perlu menyiapkan rute alternatif melalui Tarakan.
Pilihan tersebut menjadi penting karena penerbangan Wings Air yang sebelumnya melayani rute menuju Tanjung Selor dengan transit di Balikpapan telah dihentikan sejak Juli lalu. Penghentian operasional itu dilakukan menyusul tingkat keterisian penumpang atau okupansi yang rendah.
Dengan kondisi tersebut, perjalanan dari Jakarta menuju Tanjung Selor kini dapat dilakukan melalui dua pilihan utama. Pertama, terbang langsung dari Jakarta ke Tarakan, kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan speedboat. Kedua, terbang dari Jakarta ke Balikpapan, lalu berganti pesawat menuju Tarakan sebelum meneruskan perjalanan melalui jalur laut.
Lantas, bagaimana rute perjalanan, pilihan maskapai, perkiraan biaya, dan transportasi lanjutan menuju Tanjung Selor?
Penerbangan Jakarta-Tarakan Jadi Pilihan Praktis
Bagi penumpang yang ingin menghemat waktu perjalanan, terbang langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK), Tangerang, menuju Bandara Juwata (TRK), Tarakan, bisa menjadi pilihan paling praktis.
Sejumlah maskapai melayani penerbangan langsung pada rute tersebut, di antaranya Batik Air, Lion Air, dan Super Air Jet. Waktu penerbangan non-stop berkisar 2 jam 35 menit, bergantung pada jadwal dan kondisi operasional penerbangan.
Berdasarkan pengecekan pada aplikasi pemesanan tiket online, harga tiket untuk rute Jakarta-Tarakan berada di kisaran Rp 3 jutaan. Tarif dapat berubah mengikuti tanggal keberangkatan, ketersediaan kursi, dan waktu pemesanan.
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