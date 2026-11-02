Rute Terpesona Ancol: Jejak Romansa BCL, Anya Geraldine, dan Omar Daniel

BCL dan Josh Flo. (istimewa)
JawaPos.com - Lagu terbaru Bunga Citra Lestari (BCL) berjudul Terpesona tidak hanya menghadirkan warna baru dalam perjalanan musiknya. Kolaborasi dengan penyanyi pendatang baru Josh Flo tersebut kini juga melahirkan pengalaman wisata romantis di kawasan Ancol, Jakarta Utara.
Pengalaman itu dikemas melalui program Rute Terpesona Ancol, sebuah perjalanan yang terinspirasi dari lokasi pengambilan gambar video musik Terpesona yang dibintangi Anya Geraldine dan Omar Daniel.
Kehadiran rute tersebut berawal dari respons penonton terhadap video musik yang menampilkan kisah dua sahabat lama yang bertemu kembali setelah dewasa. Nuansa nostalgia dan romantisme dalam video itu membuat sejumlah penonton penasaran dengan tempat-tempat yang menjadi latar cerita.
Bahkan, tidak sedikit yang ingin mengunjungi langsung lokasi pengambilan gambar untuk merasakan suasana serupa bersama pasangan maupun orang terdekat.
BCL mengungkapkan, Ancol dipilih karena memiliki banyak sudut yang menyimpan kenangan bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya.
"Awalnya memang ingin dikonsepkan bahwa ada dua sahabat lama sejak kecil yang bertemu kembali setelah mereka dewasa. Keduanya bertemu di salah satu tempat yang memiliki memori lama, dan aku merasa Ancol bisa menggambarkan perasaan itu, dan pasti itu juga terefleksi ke banyak orang, sebuah tempat yang menyimpan banyak kenangan," ujar BCL.
Rute Terpesona Ancol dirancang sebagai perjalanan yang menghubungkan sejumlah destinasi populer di kawasan wisata tersebut.
Perjalanan dimulai dari Pantai Ancol, tempat pengunjung bisa menikmati suasana laut, berjalan santai, hingga menghabiskan waktu bersama orang tersayang. Lokasi ini juga menjadi bagian penting dalam cerita video musik karena menggambarkan kenangan masa remaja kedua karakter.
Dari kawasan pantai, perjalanan berlanjut menuju Eco Park Ancol. Area terbuka hijau ini menawarkan suasana berbeda bagi pengunjung yang ingin menikmati lingkungan lebih asri dan melakukan aktivitas santai di tengah kawasan wisata.
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