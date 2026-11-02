Cara ke Wasior dari Surabaya Naik Pesawat, Berikut Rute Transit dan Daftar Biayanya

Ilustrasi keindahan alam Wasior. (WONDAMA TOURISM).
JawaPos.com - Perjalanan dari Surabaya ke Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, bisa ditempuh menggunakan pesawat dengan transit di Makassar dan Manokwari. Meski belum tersedia penerbangan langsung dari Bandara Juanda menuju Bandara Wasior, wisatawan bisa melanjutkan perjalanan menggunakan pesawat perintis dengan waktu tempuh sekitar 50 menit dari Manokwari.
Bagi kamu yang berencana mengunjungi Wasior, memahami pilihan rute penerbangan menjadi hal penting sebelum menyusun perjalanan. Sebab, akses menuju wilayah di pesisir utara Papua Barat ini tidak semudah penerbangan ke kota-kota besar lainnya.
Selain memperhitungkan harga tiket, calon penumpang juga perlu memperhatikan jadwal penerbangan lanjutan. Ketersediaan penerbangan perintis yang menghubungkan kota-kota di Papua Barat umumnya lebih terbatas dibandingkan rute penerbangan komersial.
Wasior sendiri merupakan pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi Kabupaten Teluk Wondama. Wilayah ini memiliki potensi wisata alam dan bahari yang menarik, terutama karena kedekatannya dengan kawasan Teluk Cenderawasih.
Pilihan perjalanan yang bisa dipertimbangkan adalah terbang dari Bandara Internasional Juanda, Surabaya, menuju Bandara Rendani, Manokwari, dengan transit di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar.
Sejumlah maskapai melayani penerbangan pada rute Surabaya-Makassar-Manokwari melalui kombinasi penerbangan. Di antaranya Lion Air yang terkoneksi dengan Super Air Jet, Citilink dengan Super Air Jet, serta Batik Air dan Super Air Jet.
Dengan beberapa pilihan maskapai tersebut, calon penumpang dapat menyesuaikan jadwal keberangkatan dan waktu transit.
Harga tiket penerbangan Surabaya-Manokwari melalui Makassar diperkirakan berkisar Rp 3,9 juta hingga Rp 4,2 juta. Besaran biaya dapat berubah mengikuti tanggal keberangkatan, ketersediaan kursi, dan kebijakan masing-masing maskapai.
Setelah tiba di Manokwari, perjalanan dilanjutkan menggunakan pesawat perintis menuju Wasior.
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