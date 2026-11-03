Jadwal Kapal Semarang-Pontianak November 2026, Ada KM Dharma Rucitra 9 dan Dharma Kartika 7

Ilustrasi KM Dharma Rucitra 9. (DLU).
JawaPos.com - Perjalanan laut dari Semarang menuju Pontianak, Kalimantan Barat, bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin bepergian antarpulau tanpa harus menggunakan pesawat. Pada November 2026, tersedia enam jadwal keberangkatan kapal dari Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, menuju Pontianak dengan menggunakan armada KM Dharma Rucitra 9 dan KM Dharma Kartika 7.
Berdasarkan jadwal pelayaran terbarunya, keberangkatan pertama tersedia pada Rabu, 4 November 2026, sedangkan jadwal terakhir pada Minggu, 22 November 2026. Waktu perjalanan berkisar 36 hingga 40 jam, bergantung pada kondisi pelayaran dan cuaca.
Harga tiket penumpang kelas ekonomi disebut mulai Rp 540.000. Penumpang yang menginginkan tempat tidur dapat menambah biaya sekitar Rp 10.000 untuk mendapatkan fasilitas Ekonomi Tidur.
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Rute Semarang-Pontianak sendiri menjadi salah satu pilihan perjalanan laut yang menghubungkan Jawa dengan Kalimantan. Selain mengangkut penumpang, kapal pada lintasan ini juga melayani pengiriman berbagai jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, mobil pribadi, hingga truk.
Bagi masyarakat yang berencana melakukan perjalanan ke Pontianak, mengetahui jadwal keberangkatan kapal menjadi hal penting agar bisa mengatur waktu perjalanan, pemesanan tiket, hingga persiapan sebelum berangkat.
Pada November 2026, terdapat enam jadwal pelayaran yang tercatat untuk rute Semarang-Pontianak. Seluruhnya dilayani KM Dharma Rucitra 9 dan KM Dharma Kartika 7.
Berikut rincian jadwal keberangkatannya:
1. KM Dharma Rucitra 9
- Berangkat: Rabu, 4 November 2026, pukul 01.00 WIB.
- Tiba: Kamis, 5 November 2026, pukul 11.00 WIB.
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