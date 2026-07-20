8 Bus Kudus–Jakarta Terbaik 2026, Jadwal, Titik Keberangkatan, dan Harga Tiket Mulai Rp 230 Ribuan

JawaPos.com - Sedang mencari bus dari Kudus ke Jakarta yang nyaman dengan harga terjangkau? Ada sejumlah operator bus AKAP yang melayani rute ini setiap hari dengan pilihan kelas Eksekutif hingga Sleeper. Harga tiketnya mulai sekitar Rp 230.000 hingga Rp 350.000 lebih, tergantung operator, kelas armada, serta jadwal keberangkatan yang dipilih.

Mayoritas bus berangkat dari Terminal Induk Kudus atau agen resmi di sekitar Kota Kudus. Jadwal keberangkatan didominasi pada sore hingga malam hari sehingga penumpang bisa tiba di Jakarta pada pagi hari.

Berikut daftar bus Kudus–Jakarta yang bisa menjadi pilihan.

1. PO Sinar Jaya Sinar Jaya menjadi salah satu operator favorit di rute Kudus–Jakarta berkat pilihan jadwal yang cukup banyak.

Jadwal keberangkatan:

- 18.10 WIB

- 18.30 WIB

- 21.00 WIB

Titik keberangkatan:

- Terminal Induk Kudus

- Agen Jati

- Agen Terminal Kudus

2. PO Haryanto PO Haryanto dikenal sebagai salah satu operator dengan jadwal keberangkatan sore yang cukup padat sehingga memudahkan calon penumpang memilih waktu perjalanan.