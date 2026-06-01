Rian Alfianto
Senin, 1 Juni 2026 | 22.51 WIB

7 Bus Surabaya-Banyuwangi via Situbondo yang Berangkat Setiap Hari, Ada Sleeper hingga Eksekutif

Ilustrasi bus AKAS Surabaya-Situbondo. (Instagram/Hahidzkrn).

JawaPos.com - Bagi penumpang yang mencari transportasi darat dari Surabaya ke Banyuwangi via Situbondo, tersedia sejumlah pilihan bus AKAP dengan jadwal keberangkatan setiap hari. Mulai dari kelas ekonomi AC, patas, eksekutif hingga sleeper seat mewah, penumpang bisa menyesuaikan pilihan sesuai kebutuhan dan budget perjalanan.

Rute Surabaya-Banyuwangi sendiri menjadi salah satu jalur favorit masyarakat karena menghubungkan sejumlah kota penting di wilayah tapal kuda Jawa Timur. Selain digunakan untuk perjalanan kerja dan mudik, trayek ini juga banyak dipilih wisatawan yang ingin menikmati destinasi wisata Banyuwangi seperti Kawah Ijen, Pantai Pulau Merah, hingga Taman Nasional Baluran.

Berikut daftar bus Surabaya-Banyuwangi via Situbondo yang melayani perjalanan rutin setiap hari.

1. PO AKAS Mila Sejahtera (AKAS IV)

PO AKAS menjadi salah satu operator paling populer di jalur timur Jawa. Bus ini menyediakan banyak pilihan jadwal keberangkatan dari Terminal Bungurasih Surabaya menuju Banyuwangi.

Jadwal keberangkatannya yakni:

- 03.55 WIB
- 07.30 WIB
- 10.55 WIB
- 14.30 WIB
- 17.20 WIB
- 21.30 WIB

Bus AKAS dikenal cocok bagi penumpang yang membutuhkan fleksibilitas jadwal karena memiliki frekuensi perjalanan cukup banyak setiap harinya. Adapun kelas yang tersedia yakni patas AC dan VIP.

2. PO Gunung Harta

PO Gunung Harta melayani rute Surabaya-Banyuwangi dengan kelas eksekutif yang menawarkan kenyamanan lebih selama perjalanan jarak jauh. Untuk PO satu ini sejatinya merupakan bus rute jarak jauh dengan tujuan ke Bali yang melewati Situbondo sebelum menyeberang dari Pelabuhan Ketapang.

Armada Gunung Harta umumnya dilengkapi kursi lega dan fasilitas pendukung perjalanan antarkota. Untuk kelasnya yakni Eksekutif atau VIP.

