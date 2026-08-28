Naik Bus Surabaya-Jember? Ini Pilihan Operator, Tarif, dan Lama Perjalanannya

JawaPos.com - Naik bus dari Surabaya ke Jember membutuhkan waktu sekitar 4–5 jam, dengan tarif mulai Rp 50.000. Perjalanan dimulai dari Terminal Purabaya (Bungurasih) di Sidoarjo, dengan pilihan bus ekonomi AC hingga patas yang menawarkan kenyamanan lebih baik.

Rute ini menjadi salah satu pilihan perjalanan darat bagi penumpang yang ingin menuju Jember tanpa perlu membawa kendaraan pribadi. Bus juga tersedia sejak pagi hingga sore, dengan keberangkatan yang pada sejumlah layanan tersedia hampir setiap jam.

Bus Surabaya-Jember berangkat dari mana? Penumpang yang ingin naik bus dari Surabaya ke Jember umumnya perlu menuju Terminal Purabaya atau Bungurasih di Sidoarjo dan sepanjang jalan lainnya.

Terminal ini menjadi titik keberangkatan berbagai bus antarkota yang melayani perjalanan menuju Jember. Pilihannya cukup beragam, mulai dari kelas ekonomi hingga patas AC.

Sebelum berangkat, penumpang sebaiknya memastikan kembali bus yang dipilih, terutama karena operator, jadwal, tarif, dan tujuan akhir dapat berbeda.

Berapa tarif bus Surabaya-Jember? Tarif bus Surabaya-Jember bergantung pada kelas dan operator. Untuk gambaran perjalanan, tarifnya berada pada kisaran Rp 50 hingga 80 ribu untuk kelas Ekonomi AC dan Rp 90 ribu hingga Rp 160 ribu untuk kelas Patas.

Kelas ekonomi cocok bagi penumpang yang lebih mengutamakan harga tiket. Sementara itu, patas dapat menjadi pilihan bagi mereka yang ingin mendapatkan perjalanan lebih nyaman.

Sejumlah layanan patas juga menggunakan jalan tol pada bagian tertentu, sehingga waktu tempuhnya berpotensi lebih singkat.