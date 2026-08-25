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Rabu, 26 Agustus 2026 | 06.02 WIB

GIIAS Surabaya 2026 Dibuka Besok, Simak Harga Tiket hingga Syarat Test Drive

GIIAS Surabaya 2026 akan dilangsungkan mulai 26 Agustus 2026 di Grand City Convex. (Istimewa) - Image

GIIAS Surabaya 2026 akan dilangsungkan mulai 26 Agustus 2026 di Grand City Convex. (Istimewa)

JawaPos.com - GIIAS Surabaya 2026 resmi dibuka besok, Rabu (26/8), di Grand City Convex Surabaya. Pameran otomotif yang berlangsung hingga Minggu (30/8) itu hadir dengan area pamer yang lebih luas serta beragam kendaraan dan program untuk masyarakat.

Project Director GIIAS Abiyoso Wietono mengimbau pengunjung mempersiapkan kebutuhan sebelum datang, terutama bagi yang ingin mengikuti test drive atau test ride.

“Tahun ini GIIAS Surabaya hadir lebih besar dan lengkap untuk semakin memanjakan masyarakat Jawa Timur. Agar kunjungan terasa makin nyaman dan maksimal, kami menyarankan pengunjung untuk mempersiapkan segala hal dari rumah, mulai dari membeli tiket secara online hingga memastikan membawa berbagai syarat test drive atau test ride,” ujar Abi.

Tiket mulai Rp 25 Ribu

Pengunjung disarankan membeli tiket secara online melalui aplikasi Auto360 untuk mempercepat proses masuk. Hargs tiket online dipatok Rp 25 ribu untuk weekday dan Rp 40 ribu untuk weekend.

Tiket digital kemudian ditukarkan dengan gelang akses resmi di lokasi penukaran yang tersedia di Ground Floor dan Lantai 3. Ticket box juga tersedia di kedua titik tersebut bago pengunjung yang membeli tiket langsung di lokasi.

Jangan Lupa SIM

Pengunjung yang ingin mencoba kendaraan bisa menuju area test drive dan test ride outdoor. Peserta wajib melakukan registrasi dengan menunjukkan SIM yang masih berlaku dan sesuai jenis kendaraan.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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