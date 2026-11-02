Kunjungan Wisman Tembus 12,01 Juta hingga September 2026, Malaysia Paling Banyak 

JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sepanjang bulan September 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia mencapai 1,43 juta kunjungan, atau naik 2,31 persen dibanding September 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengatakan jumlah kunjungan wisman kumulatif selama Januari-September 2026 mencapai 12,01 juta kunjungan.

“Naik 5,01 persen dibanding periode yang sama tahun 2025,” ujar Ateng dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/11).

Ateng mengatakan, mayoritas kunjungan pada September 2026 disumbang oleh pemegang paspor Malaysia sebesar 16,76 persen, diikuti oleh Australia sebesar 12,43 persen dan Tiongkok sebesar 10,76 persen.

BPS juga secara khusus melaporkan rata-rata pengeluaran wisman per kunjungan pada triwulan III 2026 sebesar USD 1.374,48, dengan rata-rata lama tinggal 11,01 malam.

Sementara itu, untuk pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) pada September 2026 yang mencapai 96,69 juta perjalanan atau naik 2,47 persen secara tahunan.

“Secara kumulatif, jumlah perjalanan wisnus selama Januari-September 2026 menyentuh 938,84 juta perjalanan, atau naik 4,10 persen dibanding periode yang sama tahun lalu,” ujarnya.