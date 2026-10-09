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Djati Waluyo
Jumat, 9 Oktober 2026 | 20.13 WIB

Belanja Negara Tembus Rp 2.660 T hingga September 2026, Ini Kata Menkeu

Menkeu Suahasil Nazara . (Humas Setkab/Rahmat/setkab.go.id) - Image

Menkeu Suahasil Nazara . (Humas Setkab/Rahmat/setkab.go.id)

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, mencatat realisasi pendapatan negara mencapai Rp 2.341,5 triliun hingga 30 September 2026. 

Ia menyebut, realisasi tersebut setara 74,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dan tumbuh 25,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Ini adalah kondisi yang sehat. Karena kalau kita lihat ya, pendapatan negara sampai dengan akhir September, 74,2 persen dari target APBN,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Jumat (9/10).

Suahasil mengatakan, dari sisi pendapatan, penerimaan perpajakan menyumbang Rp 1.847,7 triliun atau setara dengan 68,6 persen dari target APBN dan tumbuh 21,8 persen yoy.

Penerimaan perpajakan terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp 1.607,6 triliun, atau 68,2 persen dari target, dengan pertumbuhan 24,1 persen yoy. Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 240,1 triliun, setara 71,5 persen dari target dan tumbuh 8,5 persen yoy.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatat realisasi Rp 492,3 triliun. Jumlah tersebut mencapai 107,2 persen dari target APBN 2026 dan tumbuh 41,7 persen yoy.

Dengan capaian tersebut, realisasi PNBP telah melampaui target yang ditetapkan dalam APBN 2026. Adapun penerimaan perpajakan masih berada di bawah target tahunan jika dibandingkan dengan persentase realisasi yang disampaikan Kementerian Keuangan.

Belanja negara sampai dengan September 2026 sebesar Rp 2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp 3.842,7 triliun.

Ia mengatakan capaian tersebut berada di jalur yang tepat jika dibandingkan dengan capaian yang terealisasi pada September tahun-tahun sebelumnya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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