AION UT Terjual Sebanyak 2.010 Unit sepanjang Januari hingga September 2026

AION UT Urban resmi diperkenalkan pada ajang First Viewing di Summarecon Mall Bekasi. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Jenama otomotif asal Tiongkok, GAC, mencatatkan penjualan wholesales untuk AION UT di Indonesia sebanyak 2.010 unit sepanjang Januari hingga September 2026.
Raihan itu sekaligus mempertahankan posisi sebagai model dengan penjualan terbanyak di segmen medium hatchback kendaraan listrik selama enam bulan.
CEO GAC Indonesia Andry Ciu mengatakan bahwa pihaknya meyakini kalau pencapaian AION UT hingga September 2026 merupakan dorongan untuk terus menghadirkan kendaraan listrik yang relevan dengan kebutuhan konsumen Indonesia.
"Kami percaya bahwa pilihan kendaraan yang tepat tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga bagaimana desain, kenyamanan, keselamatan, dan kemudahan penggunaannya dapat memberikan nilai dalam keseharian," kata Andry Ciu, Rabu (21/10).
Saat ini, AION UT tersedia dalam tiga pilihan, yakni Standard, Urban, dan Premium. Varian Standard menggunakan baterai berkapasitas 44,12 kWh dengan jarak tempuh hingga 400 kilometer, sedangkan Premium mengusung baterai 60 kWh dengan jarak tempuh hingga 500 kilometer berdasarkan standar NEDC.
Kedua varian tersebut menggunakan motor listrik bertenaga 150 kW dengan torsi 210 Nm. Khusus varian Premium, kendaraan ini mendukung pengisian daya DC fast charging hingga 87 kW untuk menunjang kebutuhan perjalanan.
Sementara itu, AION UT Urban menawarkan sejumlah tambahan fitur kenyamanan, meliputi pengaturan elektrik pada kursi pengemudi, power tailgate, serta jok dan setir berlapis kulit sintetis.
Dari aspek keselamatan, AION UT menggunakan struktur bodi dengan kandungan hingga 71 persen baja berkekuatan tinggi atau high-strength steel.
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