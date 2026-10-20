5 Tempat Wisata Seni di Jakarta untuk Weekend, Alternatif Liburan Selain ke Mall

Ilustrasi Galeri Nasional Indonesia (Kemenbud)
JawaPos.com - Menghabiskan akhir pekan di Jakarta tidak harus selalu dengan berbelanja atau berburu kuliner di pusat perbelanjaan. Ada sejumlah tempat wisata seni yang bisa menjadi alternatif liburan, mulai dari galeri yang menyimpan karya maestro Indonesia, museum dengan koleksi keramik bersejarah, hingga gedung pertunjukan yang menghadirkan teater dan musik.
Pilihan wisata seni di Jakarta juga cukup beragam untuk menyesuaikan minat dan anggaran. Pengunjung bisa menikmati pameran dengan biaya terjangkau, mengenal sejarah seni rupa Indonesia, menyaksikan pertunjukan langsung, atau mencoba aktivitas kreatif seperti membuat gerabah.
Bagi yang ingin mencari suasana berbeda saat weekend, berikut lima tempat wisata seni di Jakarta yang bisa masuk dalam agenda jalan-jalan.
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1. Galeri Nasional Indonesia, Menjelajahi Karya Maestro Seni Rupa
Galeri Nasional Indonesia menjadi salah satu pilihan bagi pengunjung yang ingin mengenal perkembangan seni rupa Tanah Air. Berlokasi di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 14, Gambir, Jakarta Pusat, tempat ini menghadirkan ruang pameran untuk menikmati beragam karya seni, baik dari seniman Indonesia maupun mancanegara.
Koleksinya mencakup berbagai bentuk seni rupa, seperti lukisan, patung, grafis, dan karya seni modern lainnya. Nama-nama maestro seperti Raden Saleh dan Affandi menjadi bagian penting dalam perjalanan seni rupa Indonesia yang dapat dipelajari melalui koleksi dan pameran yang tersedia.
Selain koleksi yang bersifat tetap, Galeri Nasional Indonesia juga menyelenggarakan pameran temporer. Tema pameran yang berganti membuat pengalaman berkunjung tidak selalu sama. Pengunjung bisa menemukan perspektif baru tentang seni, mulai dari karya klasik hingga pendekatan kontemporer.
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Tempat ini cocok untuk pencinta seni, mahasiswa, pelajar, maupun pengunjung yang baru ingin mengenal dunia seni rupa. Tidak perlu memiliki pengetahuan khusus untuk menikmati pameran. Pengunjung dapat memulai dengan mengamati karya, membaca keterangan yang tersedia, lalu memahami cerita di balik setiap objek.
Untuk pameran permanen, tiket masuk disebut gratis. Namun, jadwal kunjungan, ketersediaan pameran, dan ketentuan masuk perlu diperiksa terlebih dahulu melalui kanal resmi Galeri Nasional Indonesia.
Lokasinya berada di jalan Medan Merdeka Timur Nomor 14, Gambir, Jakarta Pusat.
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