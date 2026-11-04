Pramono Anung Buka Suara soal Mobilisasi Pasukan TNI dengan Jumlah Besar di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungannya terhadap pengerahan personel TNI dalam jumlah besar di Jakarta. Alasannya adalah untuk memperketat pengamanan di wilayah ibu kota.
Mobilisasi pasukan itu menyusul penetapan tersangka terhadap Kepala Kantor Staf Presiden sekaligus mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
Pramono menegaskan, urusan keamanan dan pertahanan merupakan kewenangan penuh pemerintah pusat. Karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh demi terciptanya keamanan di ibu kota.
"Keamanan dan pertahanan itu memang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sehingga dengan demikian, Pemerintah DKI Jakarta memberikan support, mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan untuk dilakukan pengamanan di Ibu kota ini," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (4/11).
Meski demikian, mantan Sekretaris Kabinet era Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini memilih untuk tidak berkomentar lebih jauh mengenai proses hukum yang sedang berjalan. "Tetapi secara prinsip, sebagai Gubernur, saya tidak ingin masuk pada wilayah hal yang berkaitan dengan apa yang berkembang akhir-akhir ini," tambahnya.
Menurut Pramono, Jakarta memegang peran krusial sebagai ibu kota negara, pusat jejaring internasional, sekaligus sentra aktivitas ekonomi nasional.
Oleh karena itu, ia menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas penambahan pengamanan yang dilakukan di wilayahnya.
"Intinya, apa pun Jakarta ini adalah ibu kota negara, kota global, pusat perekonomian nasional. Kalau kemudian ada penebalan keamanan, saya sebagai Gubernur Jakarta menyampaikan rasa terima kasih," ungkapnya.
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