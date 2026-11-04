Mabes TNI Klarifikasi Kabar Pengerahan Pasukan Berjumlah Besar ke Jakarta 

JawaPos.com - Mabes TNI buka suara terkait dengan informasi pengerahan pasukan dalam jumlah besar ke Jakarta. Termasuk di antaranya pasukan khusus dari tiga matra TNI.

”Pengerahan pasukan merupakan hal yang biasa dilakukan TNI, untuk kesiapsiagaan,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Muhammad Nas saat dikonfirmasi pada Rabu (4/11),

Meski tidak menjawab secara tegas jumlah pasukan yang dikerahkan ke Jakarta, Nas juga tidak menampik ketika ditanya mengenai info pergerakan pasukan dengan jumlah mencapai ribuan personel. ”Nggak perlu dikaitkan dengan isu apapun,” tegas jenderal bintang dua TNI AD tersebut.

Dalam penjelasan yang sama, Nas menyatakan bahwa para prajurit TNI memang dituntut selalu siap siaga. Itu menjadi bagian dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab menjaga kedaulatan negara.

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