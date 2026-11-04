Wajib Masuk Daftar Kulineran! 3 Tempat Makan Pedas di Jakarta yang Menggugah Selera

JawaPos.com – Sensasi pedas dari cabai yang berpadu dengan bumbu gurih lainnya memang selalu berhasil menggugah selera.

Tak heran, berbagai hidangan bercita rasa pedas menjadi favorit banyak orang, terutama bagi mereka yang ingin menikmati makanan dengan cita rasa yang kuat.

Di Jakarta, ada beberapa tempat makan yang menawarkan aneka menu pedas, mulai dari ayam berbumbu pedas hingga hidangan berkuah dengan tingkatan kepedasan yang menggoda.

Bagi para pecinta kuliner yang sedang mencari tempat makan pedas di Jakarta, berikut tiga rekomendasi tempat makan pedas yang wajib masuk daftar kulinermu.

1. Ayam Goreng Mbok Matah

Ayam Goreng Mbok Matah merupakan salah satu tempat makan yang menawarkan menu ayam goreng dengan cita rasa gurih yang dilengkapi dengan sambal yang bikin nagih.

Dilansir dari akun Instagram @ayamgorengmbokmatah, tempat makan ini menawarkan banyak menu makanan, seperti paket mbok kriuk, paket mbok matah, paket mbok segar, paket mbok geprek, kulit lada hitam, telur barendo, dan menu makanan lainnya.

Terdapat pilihan sambal di Ayam Goreng Mbok Matah, seperti sambal matah spesial mbok, sambal gepuk goyang lidah, sambal ijo juara pedas, dan menu sambal lainnya.

Untuk harga makanan di Ayam Goreng Mbok Matah dikenakan harga berkisar Rp 19 ribuan dan untuk harga sambal dikenakan harga berkisar Rp 4 ribu.