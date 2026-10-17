Shinkansen Tokyo-Osaka Naik Tarif pada 2027, Kereta Generasi Baru Hadir 2029

JawaPos.com - Central Japan Railway Co. (JR Central) berencana mengoperasikan kereta cepat Shinkansen model terbaru, S0, mulai Juli 2029 di jalur Tokaido Shinkansen yang menghubungkan Tokyo dan Osaka. Kereta ini akan dilengkapi sistem kendali otomatis serta teknologi keselamatan yang ditingkatkan.

Dilansir dari Kyodo, Sabtu (17/10), S0 akan menjadi penerus N700S sekaligus model pertama dalam sembilan tahun yang mendapat desain ulang menyeluruh untuk jalur tersebut.

Menurut operatornya, kereta ini juga akan beroperasi di jalur Sanyo Shinkansen yang menghubungkan Osaka dengan Prefektur Fukuoka.

S0 akan menjadi Shinkansen pertama di jalur Tokaido yang menggunakan sistem kendali otomatis untuk mengatur kecepatan dan pemberhentian setelah kereta berangkat. Meski demikian, masinis tetap berada di dalam kereta.

Jika terjadi masalah yang mengharuskan kereta melambat, sistem akan menggunakan informasi terbaru untuk menyesuaikan kecepatan. Teknologi ini diharapkan dapat menekan keterlambatan perjalanan.

“Kami bertujuan memberikan tingkat layanan yang lebih tinggi lagi, dimulai dengan model S0,” kata Presiden JR Central Shunsuke Niwa dalam konferensi pers di Tokyo.

JR Central juga akan memasang sistem deteksi gempa baru. Perusahaan menyebut teknologi tersebut dapat memangkas waktu antara pendeteksian gempa dan dimulainya pengereman menjadi sekitar sepersepuluh dari waktu saat ini.

Perusahaan berencana memperkenalkan kereta uji dengan rangkaian gerbong pada Agustus 2028. Selanjutnya, sebanyak 25 rangkaian kereta produksi akan diperkenalkan secara bertahap mulai tahun fiskal 2029 hingga paruh pertama tahun fiskal 2032.

Tarif kursi reservasi Nozomi naik Selain mengumumkan kereta generasi baru, JR Central juga akan menaikkan biaya tambahan untuk kursi reservasi layanan Nozomi bagi tiket yang dibeli mulai 1 Juli 2027.