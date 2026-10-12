Eni Joe Bawa Wastra Nusantara ke Panggung Internasional lewat Endek Bali

JawaPos.com – Desainer Indonesia Eni Joe memperkenalkan kain endek Bali melalui peragaan busana dalam rangkaian Panggung Gembira untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Los Angeles, Amerika Serikat, pada 12–13 September 2026.

Partisipasi tersebut menjadi salah satu upaya memperkenalkan wastra Nusantara kepada masyarakat internasional. Dalam peragaan itu, kain tradisional Indonesia dihadirkan melalui rancangan yang memadukan motif khas dengan sentuhan desain modern.

Bagi Eni Joe, endek Bali bukan sekadar material untuk membuat busana. Kain tersebut juga merepresentasikan identitas dan warisan budaya Indonesia yang perlu dijaga sekaligus diperkenalkan kepada generasi berikutnya dan masyarakat dunia.

“Melalui desain busana, saya ingin menunjukkan bahwa kain tradisional bisa tampil modern dan elegan tanpa kehilangan karakter budayanya,” ujar Eni Joe.

Endek Bali sebagai Identitas dalam Rancangan Eni Joe menjadikan kain endek Bali sebagai salah satu ciri khas rancangannya. Melalui pendekatan desain modern, ia ingin menunjukkan bahwa kain tradisional memiliki ruang untuk berkembang mengikuti tren fesyen tanpa meninggalkan karakter budayanya.

Selain memiliki nilai budaya, wastra Nusantara juga berpotensi dikembangkan sebagai produk kreatif bernilai ekonomi. Pengembangan desain dan perluasan pasar dinilai dapat membuka kesempatan bagi kain tradisional untuk menjangkau konsumen yang lebih luas.

Eni Joe berharap keterlibatannya dalam berbagai peragaan busana dapat meningkatkan apresiasi terhadap wastra Indonesia sekaligus membuka peluang bagi produk fesyen berbasis kain tradisional di pasar global.

Kolaborasi Memperkenalkan Budaya Indonesia Dalam partisipasinya di Los Angeles, Eni Joe menyampaikan apresiasi kepada Konsul Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles, Purnomo A. Candra, serta Charles Hutapea selaku konsul ekonomi kreatif KJRI Los Angeles. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Afina Burhanuddin, staf Kedutaan Besar Republik Indonesia di Los Angeles.

Apresiasi turut diberikan kepada Diah Permatasari, Maya Bakhas, dan Sasha Cafin yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.