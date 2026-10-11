Jepang Genjot Wisata Kapal Pesiar, Rute 1-3 Malam Disiapkan untuk Tarik Wisatawan Muda

Foto arsip kapal pesiar Asuka III milik NYK Cruises Co. (NYK Cruises/Kyodo)

JawaPos.com - Perusahaan pelayaran dan hiburan Jepang mulai meluncurkan kapal pesiar dengan perjalanan lebih singkat dan biaya lebih terjangkau untuk menarik wisatawan muda. Selama ini, liburan menggunakan kapal pesiar lebih sering dipandang sebagai aktivitas mewah bagi kalangan pensiunan yang berkantong tebal.

Dilansir dari Kyodo, Minggu (11/10), Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang menargetkan jumlah wisatawan kapal pesiar asal Jepang mencapai 1 juta orang pada 2030.

Presiden MOL Cruises Ltd. Tsunemichi Mukai mengatakan bertambahnya jumlah kapal pesiar dapat menciptakan permintaan baru sekaligus mendorong pertumbuhan industri.

"Semakin banyak kapal akan menciptakan permintaan baru. Seluruh pasar mulai memasuki siklus yang saling menguntungkan," kata Mukai saat memperkenalkan kapal pesiar baru Mitsui Ocean Sakura di Yokohama pada 16 September.

Mitsui Ocean Sakura dirancang untuk menawarkan perjalanan domestik selama satu hingga tiga malam. Kapal tersebut menggunakan bendera Jepang sehingga tidak terikat aturan yang mewajibkan kapal pesiar berbendera asing singgah di pelabuhan luar negeri, termasuk dalam perjalanan yang dimulai dari Jepang.

Aturan tersebut sebelumnya membuat perjalanan kapal Mitsui Ocean Fuji, yang diluncurkan pada Desember 2024 dan terdaftar di Bahama, cenderung lebih panjang. Pendaftaran kapal di luar negeri memang menawarkan keuntungan pajak, tetapi juga disertai ketentuan operasional tertentu.

Harga dan waktu jadi kendala Menurut Cruise Lines International Association, sekitar 37 juta orang di seluruh dunia berwisata menggunakan kapal pesiar sepanjang 2025. Sebagian besar berasal dari Eropa dan Amerika Serikat, sedangkan wisatawan Jepang berjumlah sekitar 240.000 orang atau kurang dari 1 persen dari total global.

Survei Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang menunjukkan, 58 persen responden yang belum pernah berwisata menggunakan kapal pesiar menyebut harga mahal sebagai alasan utama. Sebanyak 24 persen lainnya mengatakan tidak memiliki waktu untuk mengambil liburan panjang.

Perusahaan pelayaran Jepang pun mulai menawarkan produk yang lebih beragam untuk menjangkau calon pelanggan yang selama ini belum tertarik dengan wisata kapal pesiar.

Pada Juli 2025, NYK Cruises, bagian dari grup Nippon Yusen K.K., meluncurkan kapal penumpang baru bernama Asuka III. Kapal tersebut menjadi kapal penumpang baru pertama yang dibangun perusahaan itu dalam 34 tahun dan mendapat sambutan positif.

Disney ikut meramaikan pasar Industri kapal pesiar Jepang diperkirakan mendapat dorongan besar ketika Oriental Land Co., operator Tokyo Disneyland, meluncurkan layanan kapal pesiar Disney di Jepang pada tahun fiskal 2028.

Perusahaan tersebut merencanakan perjalanan selama dua hingga empat malam dari pelabuhan di kawasan metropolitan Tokyo. Penumpang akan disuguhi pertunjukan yang menampilkan Mickey Mouse dan karakter populer Disney lainnya.

Tarif standar diperkirakan berada di kisaran JPY 100.000 hingga JPY 300.000 per orang, setara sekitar Rp11,3 juta hingga Rp33,9 juta dengan kurs JPY 1 sebesar Rp113.