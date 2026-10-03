Tumpeng Menoreh Kulon Progo: 7 Cara Menuju Spot Sunrise dengan Panorama Pegunungan

Spot sunrise di Tumpeng Menoreh. (Instagram/@tumpengmenoreh)

JawaPos.com - Tumpeng Menoreh di Samigaluh, Kulon Progo, bisa menjadi pilihan untuk berburu matahari terbit dengan panorama Perbukitan Menoreh.

Dari Kota Yogyakarta, perjalanan menuju kawasan wisata ini sekitar 37 kilometer atau 1–1,5 jam, tergantung kondisi lalu lintas dan medan.

Lokasinya berada di kawasan perbukitan dengan akses jalan yang menanjak dan berliku.

Karena itu, pilihan kendaraan menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan sebelum berangkat, terutama bagi wisatawan yang belum terbiasa berkendara di jalur pegunungan.

Bagi yang datang dari Yogyakarta, ada beberapa pilihan transportasi yang bisa disesuaikan dengan jumlah rombongan, kemampuan berkendara, serta kenyamanan perjalanan.

1. Naik Sepeda Motor Pribadi atau Rental Sepeda motor menjadi salah satu pilihan paling fleksibel untuk menuju Tumpeng Menoreh.

Kendaraan bisa lebih mudah melewati jalan sempit dan perjalanan juga dapat disesuaikan dengan waktu keberangkatan untuk mengejar sunrise.

Dari Kota Yogyakarta, perjalanan dapat diarahkan ke kawasan barat melalui Jalan Godean atau Nanggulan, kemudian menuju Perempatan Pasar Dekso, Pertigaan Pasar Plono, hingga kawasan Tumpeng Menoreh.

Namun, kondisi kendaraan perlu diperhatikan.

Jalur menuju kawasan perbukitan memiliki sejumlah tanjakan dan tikungan sehingga rem, ban, serta kondisi mesin sebaiknya diperiksa sebelum berangkat.

Bagi wisatawan yang tidak membawa motor sendiri, rental motor di kawasan Kota Yogyakarta juga dapat menjadi alternatif.