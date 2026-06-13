12 Bukit dan Spot dengan Pemandangan Terindah di Dieng, Surganya Sunrise dan Panorama Pegunungan

JawaPos.com - Dataran Tinggi Dieng di Jawa Tengah selalu menjadi destinasi favorit bagi pencinta alam.
Kawasan ini menawarkan udara sejuk, hamparan pegunungan yang memanjakan mata, serta spot sunrise yang terkenal hingga ke mancanegara.
Tak hanya Bukit Sikunir, masih banyak lokasi lain yang menyuguhkan panorama menawan mulai dari telaga berwarna-warni, gardu pandang, hingga padang savana yang eksotis.
Jika kamu sedang merencanakan liburan ke Dieng, berikut daftar bukit dan tempat dengan pemandangan indah yang wajib dikunjungi seperti dilansir dari laman TRAC member of ASTRA dan Traveloka.
1. Bukit Sikunir
Bukit Sikunir menjadi ikon wisata sunrise di Dieng. Berlokasi di Desa Sembungan yang dikenal sebagai desa tertinggi di Pulau Jawa, tempat ini menawarkan pemandangan matahari terbit yang dijuluki Golden Sunrise.
Perjalanan menuju puncak hanya membutuhkan waktu sekitar 30 hingga 45 menit. Dari atas bukit, wisatawan dapat menikmati panorama Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, hingga Gunung Merapi yang terlihat megah di kejauhan.
Selain itu, Telaga Cebong yang diselimuti kabut tipis juga menambah keindahan lanskap alam di sekitar Bukit Sikunir.
2. Puncak Gunung Prau
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