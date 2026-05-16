10 Spot Menikmati Sunrise Tercantik di Malang untuk Liburan dengan Pemandangan yang Menenangkan

JawaPos.com – Malang dan kawasan sekitarnya dikenal sebagai salah satu destinasi liburan terbaik dengan pemandangan sunrise tercantik di Jawa Timur.

Letak geografisnya yang dikelilingi pegunungan dengan ketinggian lebih dari 2.000 mdpl menghadirkan suasana sejuk dan langit pagi yang dramatis.

Dari puncak gunung berapi aktif hingga tepi pantai selatan yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, setiap spot menawarkan keajaiban fajar yang berbeda.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Nagan Tour pada Jumat (15/5), berikut sepuluh rekomendasi spot menikmati sunrise tercantik buat liburan di Malang.

1. Bukit Penanjakan

Berlokasi di kawasan Gunung Bromo pada ketinggian 2.770 mdpl, titik tertinggi di kawasan ini menawarkan pemandangan sunrise sekaligus latar gagahnya Gunung Bromo dan Semeru dalam satu bidang pandang.

Pengunjung cukup membayar tiket kawasan wisata Bromo, lalu menaiki anak tangga menuju puncak untuk menikmati fajar yang spektakuler.

Saat malam, kawasan ini juga menawarkan pemandangan Milky Way yang memukau bagi pengunjung yang bermalam.

2. Bromo Hillside