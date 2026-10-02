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Dinarsa Kurniawan
Jumat, 2 Oktober 2026 | 18.17 WIB

Menikmati Ubud dari Sisi Alam, Seni, hingga Tradisi Bali

Monkey Forest jadi salah satu destinasi wisata andalan di Ubud. (Istimewa) - Image

Monkey Forest jadi salah satu destinasi wisata andalan di Ubud. (Istimewa)

JawaPos.com - Ubud menjadi salah satu kawasan di Bali yang menawarkan pengalaman wisata dengan perpaduan alam, seni, dan tradisi.

Wisatawan dapat menghabiskan waktu dengan berjalan di kawasan hijau, mengunjungi situs bersejarah, hingga melihat langsung aktivitas seni dan kerajinan masyarakat setempat.

Salah satu pilihan untuk menikmati suasana Ubud adalah Campuhan Ridge Walk. Jalur ini kerap menjadi pilihan untuk berjalan santai pada pagi hari sembari melihat lanskap hijau di sekitar kawasan.

Ubud memiliki karakter yang kuat dari sisi budaya dan alam,” kata CEO Jeevawasa Adiguna Kusuma.

Perjalanan kemudian dapat dilanjutkan ke Ubud Palace dan Saraswati Temple. Kedua lokasi tersebut menjadi bagian dari tujuan wisata yang menawarkan gambaran mengenai sejarah dan tradisi Bali.

Wisatawan juga dapat mengunjungi Ubud Art Market untuk melihat berbagai karya seni dan kerajinan lokal. Sementara itu, Sacred Monkey Forest Sanctuary menawarkan pengalaman berbeda melalui kawasan hutan yang juga berkaitan dengan kehidupan spiritual masyarakat setempat.

“Pengalaman di Ubud bisa menjadi cara untuk lebih dekat dengan kehidupan lokal,” ujar Adiguna.

Pilihan akomodasi di kawasan tersebut turut berkembang dengan hadirnya Emana Wedari. Destinasi vila privat itu memiliki 20 unit vila dengan kolam renang pribadi, terdiri dari 11 Premier Jungle Pool Villa dan sembilan Jungle Pool Villa.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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