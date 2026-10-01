Jalur Ngarai Kurobe Toyama Dibuka, Wisatawan Bisa Jelajahi Terowongan Bawah Tanah

Dinding salju setinggi 20 meter yang terkenal di jalur menuju Alpine, Toyama. (nippon.com)
JawaPos.com - Jalur wisata baru di Prefektur Toyama, Jepang, resmi diluncurkan setelah pembukaannya tertunda akibat gempa Semenanjung Noto 2024. Jalur sepanjang sekitar 18 kilometer ini membawa wisatawan menembus terowongan dan fasilitas bawah tanah di kawasan pegunungan Jepang tengah.
Dilansir dari Kyodo, Kamis (1/10), peresmian jalur tersebut digelar sehari sebelum tur untuk wisatawan dimulai. Acara sekaligus menandai kembali beroperasinya secara penuh Kurobe Gorge Railway setelah sebagian jalurnya sempat ditutup akibat kerusakan jembatan dan infrastruktur lainnya.
Sekitar 50 pejabat daerah dan pihak terkait menghadiri upacara tersebut. Presiden Kurobe Gorge Railway Kazushi Morita mengatakan sebagian jalur masih tidak dapat digunakan setelah gempa, tetapi persiapan terus dilakukan hingga akhirnya dapat kembali beroperasi.
Setelah seremoni pemotongan pita, Gubernur Toyama Hachiro Nitta membunyikan bel keberangkatan. Kereta troli yang membawa para peserta kemudian meninggalkan stasiun.
Kurobe-Unazuki Canyon Route sepanjang sekitar 18 kilometer menghubungkan Kurobe Gorge Railway dengan jalur wisata pegunungan populer Tateyama Kurobe Alpine Route yang membentang antara Prefektur Toyama dan Nagano.
Jalur tersebut membawa wisatawan melewati terowongan bawah tanah dan berbagai fasilitas yang dibangun ketika pembangkit listrik di kawasan Kurobe dikerjakan.
Sejumlah fasilitas menjadi daya tarik utama, termasuk lift berbentuk poros vertikal serta sebuah terowongan yang suhu batuannya pernah mencapai lebih dari 160 derajat Celsius selama proses pembangunan.
Wisatawan yang ingin menggunakan jalur ini diwajibkan mengikuti paket tur menginap yang dipesan melalui agen perjalanan.
Pembukaan jalur tersebut sebelumnya direncanakan pada Juni 2024. Namun, gempa berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang Semenanjung Noto pada 1 Januari 2024 merusak jembatan dan sejumlah infrastruktur kereta sehingga pembukaan harus ditunda.
Sektor pariwisata Toyama kini mulai pulih dari dampak gempa. Pemerintah prefektur menyebut peningkatan jumlah wisatawan dari luar negeri turut membantu pemulihan tersebut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu
Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak
Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang
Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana
Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens
Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan
Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022