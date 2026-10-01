Jalur Ngarai Kurobe Toyama Dibuka, Wisatawan Bisa Jelajahi Terowongan Bawah Tanah

JawaPos.com - Jalur wisata baru di Prefektur Toyama, Jepang, resmi diluncurkan setelah pembukaannya tertunda akibat gempa Semenanjung Noto 2024. Jalur sepanjang sekitar 18 kilometer ini membawa wisatawan menembus terowongan dan fasilitas bawah tanah di kawasan pegunungan Jepang tengah.

Dilansir dari Kyodo, Kamis (1/10), peresmian jalur tersebut digelar sehari sebelum tur untuk wisatawan dimulai. Acara sekaligus menandai kembali beroperasinya secara penuh Kurobe Gorge Railway setelah sebagian jalurnya sempat ditutup akibat kerusakan jembatan dan infrastruktur lainnya.

Sekitar 50 pejabat daerah dan pihak terkait menghadiri upacara tersebut. Presiden Kurobe Gorge Railway Kazushi Morita mengatakan sebagian jalur masih tidak dapat digunakan setelah gempa, tetapi persiapan terus dilakukan hingga akhirnya dapat kembali beroperasi.

Setelah seremoni pemotongan pita, Gubernur Toyama Hachiro Nitta membunyikan bel keberangkatan. Kereta troli yang membawa para peserta kemudian meninggalkan stasiun.

Kurobe-Unazuki Canyon Route sepanjang sekitar 18 kilometer menghubungkan Kurobe Gorge Railway dengan jalur wisata pegunungan populer Tateyama Kurobe Alpine Route yang membentang antara Prefektur Toyama dan Nagano.

Jalur tersebut membawa wisatawan melewati terowongan bawah tanah dan berbagai fasilitas yang dibangun ketika pembangkit listrik di kawasan Kurobe dikerjakan.

Sejumlah fasilitas menjadi daya tarik utama, termasuk lift berbentuk poros vertikal serta sebuah terowongan yang suhu batuannya pernah mencapai lebih dari 160 derajat Celsius selama proses pembangunan.

Wisatawan yang ingin menggunakan jalur ini diwajibkan mengikuti paket tur menginap yang dipesan melalui agen perjalanan.

Pembukaan jalur tersebut sebelumnya direncanakan pada Juni 2024. Namun, gempa berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang Semenanjung Noto pada 1 Januari 2024 merusak jembatan dan sejumlah infrastruktur kereta sehingga pembukaan harus ditunda.