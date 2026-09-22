Jakarta ke Kebumen Naik Kereta, Ini Pilihan KA, Tarif, dan Jadwalnya

JawaPos.com - Ingin bepergian dari Jakarta ke Kebumen naik kereta api? Penumpang punya beberapa pilihan KA dari Stasiun Pasar Senen, dengan tarif mulai sekitar Rp 70.000 hingga Rp 300.000 dan waktu tempuh rata-rata sekitar 6-7 jam.

Pilihan kereta bisa disesuaikan dengan kebutuhan perjalanan. Ada KA yang berangkat pagi dan tiba siang, ada pula kereta yang berangkat malam dan tiba di Kebumen pada pagi hari berikutnya.

Perbedaan jadwal ini penting diperhatikan, terutama bagi wisatawan yang ingin langsung melanjutkan perjalanan ke destinasi wisata setelah tiba.

Berikut JawaPos.com buatkan rangkuman pilihan kereta Jakarta-Kebumen yang bisa dipertimbangkan.

1. KA Bengawan, tiket mulai Rp 70 ribuan

KA Bengawan menjadi salah satu pilihan bagi penumpang yang mencari perjalanan Jakarta-Kebumen dengan tarif paling ekonomis.