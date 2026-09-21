Tiket Kereta Wisata Nusantara Explorer Belum Dijual, Ini yang Perlu Diketahui Soal Tarif dan Jadwal

Interior mewah KA Nusantara Explorer. (ANTARA)
JawaPos.com - Kereta wisata mewah The Nusantara Explorer belum memiliki tarif resmi maupun jadwal operasional komersial yang diumumkan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
Kereta dengan konsep luxury sleeper train tersebut masih menjalani tahapan persiapan sebelum nantinya dapat digunakan masyarakat sebagai layanan wisata.
The Nusantara Explorer sebelumnya telah menyelesaikan sejumlah rangkaian pengujian, mulai dari uji statis, uji dinamis hingga uji kelayakan perjalanan di jalur Bandung-Jakarta.
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KAI merencanakan peluncuran kereta wisata tersebut bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-81 KAI.
Namun, sampai saat ini belum ada informasi resmi mengenai berapa biaya yang harus disiapkan calon penumpang, kapan perjalanan komersial dimulai, maupun bagaimana mekanisme pemesanannya.
Bukan Kereta Reguler, The Nusantara
Explorer Disiapkan untuk Wisata
Berbeda dengan kereta api reguler yang melayani penumpang berdasarkan jadwal perjalanan tertentu, The Nusantara Explorer disiapkan sebagai kereta wisata khusus.
Layanan ini dirancang menggunakan skema charter atau penyewaan rangkaian, serta kemungkinan paket perjalanan wisata atau open trip. Artinya, pola perjalanannya tidak akan sama dengan kereta antarkota reguler yang memiliki jadwal keberangkatan harian.
Konsep tersebut membuat informasi mengenai harga menjadi sangat bergantung pada mekanisme layanan yang nantinya ditetapkan KAI, termasuk jenis paket dan perjalanan yang ditawarkan.
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