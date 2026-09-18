Korea Travel Mart 2026: Dorong Sinergi Travel Agent Indonesia dan Industri Pariwisata Korea

Korea Tourism Organization (KTO) Jakarta kembali memperkuat hubungan bisnis antara industri pariwisata Korea dan Indonesia melalui Korea Travel Mart 2026/(Istimewa).
JawaPos.com - Korea Tourism Organization (KTO) Jakarta kembali memperkuat hubungan bisnis antara industri pariwisata Korea dan Indonesia melalui Korea Travel Mart 2026. Digelar di Raffles Jakarta, kegiatan ini mempertemukan 26 industri pariwisata Korea dengan 85 travel agent Indonesia untuk membahas peluang kerja sama dan pengembangan produk wisata Korea.
Sebanyak 26 industri pariwisata Korea hadir mewakili beragam sektor, mulai dari Korea Travel Agent, Korea Performance Group, Hotel, Start-up, hingga Regional Tourism Organization.
"Korea Travel Mart 2026 menjadi kesempatan bagi industri pariwisata Korea dan agensi perjalanan Indonesia untuk bertemu secara langsung. Kami berharap pertemuan ini dapat membuka peluang kerja sama baru dengan banyak pilihan produk perjalanan bagi wisatawan Indonesia," ujar Kim Jisun, Direktur Korea Tourism Organization Jakarta pada Kamis, 17 September 2026.
Melalui pertemuan langsung dengan industri pariwisata Korea, travel agent dapat memperoleh informasi sekaligus menjajaki peluang kerja sama untuk mengembangkan paket wisata yang lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan wisatawan Indonesia.
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"Kami berharap semakin beragamnya produk yang diperkenalkan dapat membantu travel agent mengembangkan itinerary yang lebih bervariasi, tidak hanya dengan mengandalkan destinasi populer, tetapi juga pengalaman budaya, K-content, wellness, edukasi, hingga perjalanan bisnis dan incentive" tambah Kim Jisun.
Rangkaian kegiatan B2B Travel Mart kemudian dilanjutkan dengan Gala Night yang menjadi momentum networking dan mempererat hubungan antara pelaku industri pariwisata Korea dan Indonesia, serta dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan penampilan musik.
Melalui pertemuan yang mempertemukan pelaku industri pariwisata Korea dan travel agent Indonesia secara langsung, Korea Travel Mart 2026 menjadi salah satu upaya KTO Jakarta untuk memperkuat koneksi bisnis sekaligus memperluas peluang pengembangan produk wisata Korea di pasar Indonesia.
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Jawa Pos
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