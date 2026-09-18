Kyushu Shinkansen Pulih 52 Hari Setelah Gempa, Waktu Tempuh Bertambah 8 Menit

JawaPos.com - Layanan kereta cepat Kyushu Shinkansen kembali beroperasi di seluruh rute pada Jumat (18/9), 52 hari setelah gempa kuat mengguncang Prefektur Kumamoto, Jepang barat daya. Pengoperasian penuh kembali dilakukan setelah bagian terakhir jalur yang ditutup untuk perbaikan selesai dipulihkan.

Dilansir dari Kyodo, Jumat (18/9), operator Kyushu Railway Co. menyatakan jumlah perjalanan kereta untuk sementara dikurangi menjadi sekitar 90 persen dari jadwal sebelum bencana. Kereta juga akan melaju lebih lambat di sekitar Stasiun Shin-Yatsushiro, salah satu wilayah yang terdampak paling parah, sehingga waktu perjalanan antara Stasiun Hakata dan Kagoshima-Chuo bertambah hingga delapan menit.

Pengoperasian kembali seluruh rute dilakukan menjelang rangkaian libur musim gugur yang dimulai akhir pekan ini. Pemerintah Jepang juga telah meluncurkan program diskon perjalanan untuk memberikan subsidi biaya akomodasi dan kebutuhan wisata lainnya di tujuh prefektur Kyushu.

Program tersebut ditujukan untuk mendukung pemulihan industri pariwisata di pulau utama Jepang bagian barat daya.

Di Stasiun Kagoshima-Chuo pada Jumat pagi, petugas stasiun melepas keberangkatan kereta cepat pertama dengan membawa spanduk perayaan.

"Saya harus mengandalkan mobil untuk bepergian. Saya sangat lega kereta kembali beroperasi," kata seorang pria berusia 40-an saat menaiki kereta pertama menuju Kumamoto untuk keperluan bisnis.

Bagian Jalur Terakhir Selesai Diperbaiki Kyushu Railway sebelumnya menghentikan seluruh layanan di Jalur Kyushu Shinkansen setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut pada 28 Juli. Gempa itu tercatat mencapai tingkat intensitas maksimum 7 dalam skala intensitas seismik Jepang dan menyebabkan lebih dari 30 orang meninggal dunia.

Pengoperasian kereta kemudian dipulihkan secara bertahap di sejumlah bagian jalur setelah perbaikan dan pemeriksaan keselamatan selesai dilakukan.

Namun, bagian jalur antara Stasiun Kumamoto dan Stasiun Shin-Minamata mengalami kerusakan cukup parah. Pemulihan di bagian tersebut membutuhkan waktu lebih lama dan menjadi segmen terakhir yang masih ditutup.