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Dhimas Ginanjar
Rabu, 15 Juli 2026 | 22.46 WIB

Jepang Operasikan Kereta Hidrogen Ramah Lingkungan, Tembus 70 Km Sekali Isi

Hybari, hidrogen hybrid train yang difoto pada Februari 2024. (Kyodo) - Image

Hybari, hidrogen hybrid train yang difoto pada Februari 2024. (Kyodo)

JawaPos.com – Jepang akan mulai mengoperasikan kereta hibrida berbahan bakar hidrogen pertama di negaranya pada akhir tahun fiskal 2027. Kehadiran kereta ini menjadi langkah baru untuk mengurangi emisi karbon dari sektor transportasi.

Seperti dilansir Kyodo, Rabu (1/7), East Japan Railway Co. (JR East) akan mengoperasikan kereta bernama Hybari di sejumlah jalur di Prefektur Kanagawa, dekat Tokyo. Ini menjadi pertama kalinya kereta hibrida hidrogen digunakan dalam layanan komersial di Jepang.

Hybari menggunakan kombinasi sel bahan bakar (fuel cell) dan baterai penyimpanan. Listrik untuk menggerakkan kereta dihasilkan melalui reaksi kimia antara hidrogen dan oksigen.

Proses tersebut tidak menghasilkan emisi karbon dioksida (CO2). Karena itu, teknologi ini dinilai lebih ramah lingkungan dibanding kereta yang masih bergantung pada bahan bakar fosil.

Menurut JR East, kereta tersebut mampu menempuh jarak sekitar 70 kilometer dalam sekali pengisian hidrogen. Rute operasionalnya mencakup Jalur Tsurumi dan Jalur Nambu di Prefektur Kanagawa.

Perusahaan menyatakan rincian jadwal operasional dan layanan akan diumumkan kemudian. Sebelum digunakan untuk mengangkut penumpang, Hybari masih menjalani tahap akhir pengujian.

JR East telah mengembangkan dan menguji kereta tersebut sejak 2022. Pengujian dilakukan untuk memastikan performa, keamanan, dan stabilitas operasional sebelum diterapkan secara penuh.

Pengembangan Hybari merupakan bagian dari strategi JR East untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Operator kereta terbesar di Jepang itu juga menargetkan penurunan emisi CO2 dari aktivitas transportasi kereta api.

Teknologi hidrogen semakin banyak dilirik sebagai alternatif energi bersih di sektor transportasi. Selain kendaraan pribadi dan bus, Jepang kini mulai memperluas penggunaannya ke moda transportasi massal seperti kereta api untuk mendukung target netral karbon di masa depan.

Editor: Dhimas Ginanjar
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