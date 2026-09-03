Tony Sucipto Soroti Konsentrasi Sumsel United Selama TC di Jogjakarta

Sumsel United saat menjalani uji coba dengan Persekabpas Pasuruan di Jogjakarta. (I.League)
JawaPos.com - Sumsel United menutup rangkaian pemusatan latihan (TC) di Jogjakarta dengan hasil imbang 2-2 saat menghadapi Persekabpas Pasuruan, Rabu (2/9) sore.
Laskar Juaro sempat tertinggal lebih dulu pada babak pertama. Namun, Sumsel United mampu menunjukkan respons positif selepas turun minum dengan membalikkan keadaan menjadi 2-1.
Dua gol Sumsel United tercipta pada babak kedua. Gol pertama dicetak Tegar Pangestu melalui titik putih pada menit ke-60. Penalti diberikan setelah Tomi Darmawan dilanggar pemain Persekabpas di dalam kotak terlarang.
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Tegar kemudian kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat sebuah tendangan melengkung yang cukup indah. Gol tersebut membuat Sumsel United berbalik unggul dan berada di atas angin.
Sayangnya, keunggulan tersebut tidak mampu dipertahankan hingga pertandingan berakhir. Persekabpas memanfaatkan kelengahan Sumsel United pada menit-menit akhir.
Otavio Dutra berhasil mencetak gol melalui sundulan kepala setelah terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Skor 2-2 pun bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.
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Pada pertandingan tersebut, Sumsel United tidak didampingi pelatih kepala M Nasuha. Ia harus mengikuti kegiatan Law of The Game (LOTG) yang diselenggarakan I.League di Jakarta.
Posisi Nasuha di pinggir lapangan untuk sementara digantikan dua asistennya, Tony Sucipto dan Mahyadi Panggabean.
Sumsel United juga tidak menurunkan dua pemain asingnya, Gilberto Carrara dan Hibiki Mochizuki, sejak menit awal. Keduanya masih menjalani proses pemulihan dari cedera ringan.
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Jawa Pos
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