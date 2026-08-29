6 Tips Liburan Hemat ke Jogja: Solusi Refresh Tanpa Bikin Dompet Menipis!

Liburan ke Jogja versi lowbudget. (JawaPos/Elista Ita Yustika)
JawaPos.com — Yogyakarta masih menjadi salah satu destinasi favorit untuk liburan singkat maupun perjalanan panjang.
Menariknya, berwisata ke Kota Gudeg tidak selalu membutuhkan budget besar lho. Dengan memilih transportasi yang tepat, penginapan ekonomis, hingga tempat makan yang ramah kantong, perjalanan ke Jogja bisa tetap nyaman tanpa menguras tabungan.
Berikut sejumlah tips liburan hemat selama berada hari di Yogyakarta, dan beberapa pos pengeluaran yang bisa ditekan, terutama transportasi dan akomodasi.
1. Berburu Tiket Kereta dari Jauh Hari
Salah satu pengeluaran terbesar dalam perjalanan menuju Jogja adalah ongkos transportasi.
Kereta api kelas ekonomi bisa menjadi pilihan bagi traveler yang ingin menekan biaya perjalanan.
Tak banyak yang tahu ada tiket kereta ekonomi dengan harga sekitar Rp70 ribu sekali jalan.
Harga tersebut didapat dengan melakukan pemesanan jauh-jauh hari, dilansir dari Aplikasi Access By KAI, Sabtu (29/8).
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Jawa Pos
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