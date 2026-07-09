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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 9 Juli 2026 | 17.13 WIB

6 Rekomendasi Mall di Solo yang Cocok untuk Liburan Santai Bersama Keluarga, Rekan Atau Pasangan!

Ilustrasi mall terbaik di Solo (Magnific/gorynvd) - Image

Ilustrasi mall terbaik di Solo (Magnific/gorynvd)

JawaPos.com - Solo tidak hanya dikenal sebagai kota budaya dan kuliner, tetapi juga memiliki sejumlah pusat perbelanjaan modern yang menawarkan pengalaman belanja, kuliner, hiburan, hingga tempat bersantai dalam satu lokasi.

Bagi wisatawan maupun warga lokal, mall di Solo menjadi destinasi favorit untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, rekan kerja, maupun pasangan, terutama saat akhir pekan atau musim liburan.

Dengan fasilitas yang semakin lengkap, pusat perbelanjaan di Solo kini tidak sekadar menjadi tempat berbelanja, tetapi juga ruang rekreasi yang nyaman untuk semua kalangan.

Jika Anda sedang merencanakan liburan santai di Kota Bengawan, mengunjungi mall bisa menjadi alternatif aktivitas yang menyenangkan.

Selain berbelanja, Anda juga dapat menikmati kuliner, menonton film, bermain bersama anak, atau sekadar bersantai menikmati suasana.

Berikut rekomendasi 6 mall terbaik di Solo yang layak masuk daftar kunjungan untuk quality time bersama keluarga, rekan, maupun pasangan, dilansir dari laman Traveloka dan Rumah123.

1. Pakuwon Mall Solo Baru

Pakuwon Mall Solo Baru, yang sebelumnya dikenal sebagai Hartono Mall sebelum diakuisisi Pakuwon Jati pada 25 November 2020, adalah mall terbesar di kawasan ini, berlokasi di Jalan Ir. Soekarno, Dusun II, Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dan buka setiap hari pukul 10.00–22.00 WIB.

Mall megah dengan desain interior modern bernuansa luxury ini menghadirkan tenant dari merek lokal dan internasional seperti H&M, Uniqlo, Sushi Tei, RamenYA, dan KFC, serta area food court semi-outdoor yang estetik.

Fasilitas lengkap berupa ballroom, ATM center, arena go kart Lamtoro Go Kart, dan berbagai event seperti pameran, konser mini, serta bazar tematik menjadikannya pusat gaya hidup terpopuler di kawasan ini.

2. Solo Grand Mall (SGM)

Solo Grand Mall atau SGM adalah salah satu mall tertua di kota ini, berdiri sejak 2004, berlokasi di Jalan Slamet Riyadi No. 273, Penumping, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, dan buka setiap hari pukul 10.00–21.00 WIB.

Editor: Novia Tri Astuti
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