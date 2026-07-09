6 Rekomendasi Mall di Solo yang Cocok untuk Liburan Santai Bersama Keluarga, Rekan Atau Pasangan!

Ilustrasi mall terbaik di Solo (Magnific/gorynvd)
JawaPos.com - Solo tidak hanya dikenal sebagai kota budaya dan kuliner, tetapi juga memiliki sejumlah pusat perbelanjaan modern yang menawarkan pengalaman belanja, kuliner, hiburan, hingga tempat bersantai dalam satu lokasi.
Bagi wisatawan maupun warga lokal, mall di Solo menjadi destinasi favorit untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, rekan kerja, maupun pasangan, terutama saat akhir pekan atau musim liburan.
Dengan fasilitas yang semakin lengkap, pusat perbelanjaan di Solo kini tidak sekadar menjadi tempat berbelanja, tetapi juga ruang rekreasi yang nyaman untuk semua kalangan.
1. Pakuwon Mall Solo Baru
Pakuwon Mall Solo Baru, yang sebelumnya dikenal sebagai Hartono Mall sebelum diakuisisi Pakuwon Jati pada 25 November 2020, adalah mall terbesar di kawasan ini, berlokasi di Jalan Ir. Soekarno, Dusun II, Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dan buka setiap hari pukul 10.00–22.00 WIB.
Mall megah dengan desain interior modern bernuansa luxury ini menghadirkan tenant dari merek lokal dan internasional seperti H&M, Uniqlo, Sushi Tei, RamenYA, dan KFC, serta area food court semi-outdoor yang estetik.
Fasilitas lengkap berupa ballroom, ATM center, arena go kart Lamtoro Go Kart, dan berbagai event seperti pameran, konser mini, serta bazar tematik menjadikannya pusat gaya hidup terpopuler di kawasan ini.
2. Solo Grand Mall (SGM)
Solo Grand Mall atau SGM adalah salah satu mall tertua di kota ini, berdiri sejak 2004, berlokasi di Jalan Slamet Riyadi No. 273, Penumping, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, dan buka setiap hari pukul 10.00–21.00 WIB.
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas
Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah