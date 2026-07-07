9 Tempat Wisata Sekitar Parung Panjang yang Cocok Dikunjungi Keluarga saat Liburan Sekolah

Salah satu spot di wisata Kampung Adat Gunung Dago (Google Maps)

JawaPos.com - Liburan sekolah menjadi momen yang tepat untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga. Kalau malas macet-macetan, ada banyak tempat wisata menarik di sekitar Parung Panjang, Kabupaten Bogor, yang dapat menjadi pilihan untuk melepas penat sekaligus menikmati suasana alam.

Mulai dari wisata alam, danau, hingga kawasan rekreasi keluarga, berbagai destinasi ini menawarkan pengalaman yang berbeda. Selain mudah dijangkau dari Parung Panjang, tempat-tempat tersebut juga cocok dikunjungi bersama anak-anak maupun orang tua.

1. Wisata Alam Gunung Dago Gunung Dago menjadi salah satu destinasi favorit bagi masyarakat sekitar Parung Panjang yang ingin menikmati suasana alam. Kawasan ini memiliki perbukitan hijau, pepohonan yang rindang, serta udara yang sejuk sehingga cocok dijadikan tempat bersantai bersama keluarga, terutama saat pagi atau sore hari.

Selain menikmati pemandangan, pengunjung dapat berjalan santai menyusuri area perbukitan, berfoto di sejumlah titik menarik, atau sekadar menggelar tikar untuk piknik bersama keluarga. Suasana yang masih asri membuat tempat ini menjadi pilihan tepat bagi wisatawan yang ingin sejenak menjauh dari hiruk pikuk perkotaan.

Alamat: Jl. Raya Dago, Desa Cikuda, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.