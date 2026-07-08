Jangan Sepelekan Oli Mesin, Ini Alasannya Sebelum Bepergian Jauh dengan Mobil

JawaPos.com - Ketika libur sekolah identik dengan meningkatnya mobilitas masyarakat menuju berbagai destinasi wisata. Banyak keluarga memilih menggunakan mobil pribadi karena dinilai lebih fleksibel dan nyaman, terutama saat bepergian bersama anak-anak.

Namun, perjalanan jarak jauh di musim kemarau juga menghadirkan tantangan tersendiri. Cuaca yang panas serta kemacetan panjang membuat mesin kendaraan bekerja lebih keras, terutama saat menghadapi kondisi lalu lintas yang padat dengan pola berkendara stop and go.

Dalam situasi tersebut, kondisi oli mesin menjadi salah satu faktor penting yang tidak boleh diabaikan.

Oli Mesin Berperan Menjaga Performa Mesin Oli mesin tidak hanya berfungsi sebagai pelumas untuk mengurangi gesekan antar komponen. Cairan ini juga membantu menjaga suhu kerja mesin tetap stabil, membawa kotoran menuju filter oli, serta melindungi komponen dari karat dan korosi.

Marketing Division Head Auto2000, Nur Imansyah Tara, menjelaskan bahwa penggunaan oli sesuai spesifikasi dan penggantian secara berkala dapat membantu menjaga performa mesin sekaligus memperpanjang usia komponen kendaraan.

"Penggunaan oli yang sesuai spesifikasi dapat membantu menjaga performa mesin tetap optimal sekaligus mendukung usia pakai komponen lebih panjang," ujarnya kepada JawaPos.com, Rabu (8/7)

Cuaca Panas Bisa Memengaruhi Kualitas Oli Saat mobil digunakan dalam perjalanan jauh, temperatur mesin akan meningkat. Kondisi ini semakin berat ketika kendaraan terjebak kemacetan dalam waktu lama.

Meski oli modern dirancang tahan terhadap suhu tinggi, paparan panas secara terus-menerus tetap dapat mempercepat penurunan kualitasnya. Dalam kondisi tertentu, sebagian kandungan oli juga dapat mengalami penguapan sehingga volumenya berkurang.

Jika kualitas maupun volume oli menurun, kemampuan pelumasan dan pendinginan mesin ikut berkurang. Akibatnya, gesekan antar komponen meningkat dan berpotensi mempercepat keausan hingga memicu kerusakan yang membutuhkan biaya perbaikan lebih besar.