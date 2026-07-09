Menurut Psikologi, Seorang Introvert Sejati Ketika Liburan Impian Anda Adalah Salah Satu dari 10 Tempat

JawaPos.com - Di tengah tren wisata yang identik dengan keramaian, pesta pantai, festival musik, atau destinasi yang selalu ramai dipenuhi wisatawan, ada sekelompok orang yang justru memimpikan sesuatu yang berbeda. Mereka tidak mencari hiruk-pikuk, melainkan ketenangan.

Mereka tidak ingin dikelilingi banyak orang, tetapi lebih menikmati percakapan mendalam, suara alam, dan waktu berkualitas bersama diri sendiri.

Jika Anda termasuk orang yang lebih memilih membaca buku di kabin pegunungan daripada menghadiri pesta di kota besar, kemungkinan besar Anda memiliki kecenderungan introvert.

Dalam psikologi, introvert bukan berarti pemalu, antisosial, atau tidak suka bersosialisasi. Konsep introversi yang pertama kali diperkenalkan oleh psikolog Carl Jung menjelaskan bahwa introvert memperoleh energi dari waktu yang dihabiskan sendirian atau dalam lingkungan yang tenang. Sebaliknya, interaksi sosial yang terlalu intens dapat menguras energi mereka.

Karena itu, pilihan destinasi liburan sering kali mencerminkan kepribadian seseorang. Bagi introvert, liburan bukan sekadar berpindah tempat, tetapi kesempatan untuk mengisi ulang energi mental.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (8/7), terdapat sepuluh jenis destinasi yang sering menjadi liburan impian seorang introvert menurut berbagai temuan psikologi mengenai kebutuhan akan ketenangan, refleksi diri, dan pemulihan mental.

1. Kabin di Tengah Hutan

Bayangkan bangun pagi dengan suara burung, aroma kayu pinus, dan secangkir kopi hangat di beranda tanpa suara kendaraan atau keramaian kota.

Bagi banyak introvert, suasana seperti ini terasa jauh lebih menyenangkan dibanding hotel mewah yang penuh aktivitas.