Jangan Sampai Kulit Rusak saat Liburan! Ini Tips Menjaga Kesehatan Kulit Meski Banyak Aktivitas di Luar Ruangan

JawaPos.com - Liburan sering menjadi waktu untuk bepergian, berwisata, hingga menikmati berbagai aktivitas luar ruangan. Namun, paparan sinar matahari, polusi, cuaca panas, hingga perubahan pola makan dan istirahat dapat memengaruhi kesehatan kulit jika tidak diantisipasi sejak awal.

Karena itu, menjaga kesehatan kulit selama liburan menjadi hal yang tidak kalah penting dibanding menyiapkan rencana perjalanan. Penggunaan tabir surya (sunscreen), menjaga kebersihan kulit, memenuhi kebutuhan cairan tubuh, hingga mengonsumsi vitamin bila diperlukan dapat membantu kulit tetap sehat meski aktivitas meningkat.

Berikut beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan kulit selama musim liburan. Pertama, bisa disarankan untuk menggunakan sunscreen sebelum beraktivitas di luar ruangan dan aplikasikan ulang sesuai kebutuhan.

Kedua, versihkan wajah setelah beraktivitas agar sisa keringat, debu, dan polusi tidak menyumbat pori-pori dan gunakan pelembap untuk menjaga kelembapan kulit, terutama saat berada di ruangan ber-AC atau cuaca panas.

Ketiga, penuhi kebutuhan cairan tubuh agar kulit tidak mudah dehidrasi dan keempat, pastikan istirahat yang cukup dan konsumsi makanan bergizi untuk membantu regenerasi kulit dari dalam.

Peningkatan aktivitas masyarakat selama masa liburan juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan produk kesehatan dan perawatan diri. Produk seperti sunscreen, skincare, personal care, hingga vitamin menjadi beberapa kategori yang banyak dicari untuk mendukung kenyamanan selama beraktivitas.

Melihat tren tersebut, berbagai peritel kesehatan dan kecantikan mulai menghadirkan beragam penawaran menjelang musim liburan. Salah satunya adalah Watsons Indonesia yang menggelar Watsons 7.7 Summer Sale pada 7–9 Juli 2026.

Melalui keterangan resminya, Watsons menyebut program tersebut merupakan bagian dari upaya memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk memperoleh produk kesehatan dan kecantikan. Program ini mencakup berbagai kategori produk kesehatan, perawatan kulit, kosmetik, perawatan tubuh, hingga vitamin dari beragam merek.