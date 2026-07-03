4 Zodiak yang Justru Sering Stres dan Mengeluh Saat Menjalani Momen Liburan, Tetap Terpikirkan Soal Produktivitas yang Tertunda

JawaPos.com-Beberapa zodiak tidak sabar menyambut musim liburan. Mereka menyukai suasana dan cerita baru yang akan tercipta setelah liburan tiba.

Namun, bagi sebagian zodiak, muslim liburan justru menjadi sumber stres. Ada pengeluaran yang harus disiapkan, jadwal yang harus ditentukan, dan waktu yang perlu diatur untuk pekerjaan.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (3/7) berikut empat zodiak yang justru paling stres saat musim liburan.

Virgo

Virgo adalah sosok perfeksionis yang selalu ingin semuanya berjalan dengan lancar. Anda tidak ingin menambah beban pikiran orang lain sehingga memilih untuk memendam keluhan anda sendiri. Virgo berusaha tidak menjadi sosok yang terus mengeluh tentang pekerjaan, hubungan asmara, dan masalah lain yang sedang dihadapi.

Pisces

Pisces tidak tahan melihat orang lain berselisih, anda sering menjadi penengah, anda juga berusaha menjaga kedamaian, mendengarkan keluh kesah setiap orang, dan mencari jalan tengah supaya semua anggota keluarga merasa puas.

Scorpio

Scorpio lebih berfokus pada kemungkinan terburuk saat berlibur. Anda juga teringat pada orang-orang yang sudah tidak lagi hadir di dalam hidup anda dan membandingkan liburan kali ini dengan liburan sebelumnya.

Taurus