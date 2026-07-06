8 Cara ke Pusat Kota Surabaya dari Bandara Juanda, Bisa Naik DAMRI Mulai Rp 35 Ribu

JawaPos.com - Mencari transportasi dari Bandara Internasional Juanda ke pusat Kota Surabaya tidaklah sulit. Tersedia berbagai pilihan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan, mulai dari bus DAMRI yang ramah di kantong, taksi resmi bandara, taksi online, hingga layanan antar-jemput hotel.

Buat yang belum pernah, jarak Bandara Juanda menuju pusat Kota Surabaya sekitar 20-25 kilometer dengan waktu tempuh rata-rata 30-45 menit melalui jalan tol. Biaya perjalanan pun bervariasi, mulai dari Rp 35.000 hingga sekitar Rp200.000, tergantung moda transportasi yang dipilih.

Bagi wisatawan, pebisnis, maupun warga yang baru tiba di Surabaya, berikut pilihan transportasi dari Bandara Juanda menuju pusat kota yang bisa menjadi referensi.

1. Bus DAMRI, Pilihan Paling Hemat

Bus DAMRI menjadi transportasi favorit bagi wisatawan yang ingin menghemat biaya perjalanan.

Tarifnya sekitar Rp 35.000 dengan rute menuju Terminal Purabaya (Bungurasih) maupun beberapa titik strategis di Surabaya, termasuk kawasan Terminal Joyoboyo.

Moda ini cocok untuk backpacker maupun pelancong yang tidak membawa banyak barang.

2. Taksi Resmi Bandara

Bagi yang mengutamakan kenyamanan, taksi resmi bandara bisa menjadi pilihan.

Layanan ini tersedia di area kedatangan melalui konter resmi, seperti Primkop AU.