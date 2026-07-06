8 Cara ke Pusat Kota Surabaya dari Bandara Juanda, Bisa Naik DAMRI Mulai Rp 35 Ribu

Bandara Juanda memastikan penerbangan umrah tetap normal di tengah memanasnya konflik Timur Tengah. (Dokumentasi Jawa Pos)
JawaPos.com - Mencari transportasi dari Bandara Internasional Juanda ke pusat Kota Surabaya tidaklah sulit. Tersedia berbagai pilihan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan, mulai dari bus DAMRI yang ramah di kantong, taksi resmi bandara, taksi online, hingga layanan antar-jemput hotel.
Buat yang belum pernah, jarak Bandara Juanda menuju pusat Kota Surabaya sekitar 20-25 kilometer dengan waktu tempuh rata-rata 30-45 menit melalui jalan tol. Biaya perjalanan pun bervariasi, mulai dari Rp 35.000 hingga sekitar Rp200.000, tergantung moda transportasi yang dipilih.
Bagi wisatawan, pebisnis, maupun warga yang baru tiba di Surabaya, berikut pilihan transportasi dari Bandara Juanda menuju pusat kota yang bisa menjadi referensi.
Baca Juga:Prediksi Susunan Pemain Timnas Spanyol vs Portugal di 16 Besar Piala Dunia 2026: Rodri Tak Gentar Hadapi Tim Bertabur Bintang
1. Bus DAMRI, Pilihan Paling Hemat
Bus DAMRI menjadi transportasi favorit bagi wisatawan yang ingin menghemat biaya perjalanan.
Tarifnya sekitar Rp 35.000 dengan rute menuju Terminal Purabaya (Bungurasih) maupun beberapa titik strategis di Surabaya, termasuk kawasan Terminal Joyoboyo.
Moda ini cocok untuk backpacker maupun pelancong yang tidak membawa banyak barang.
2. Taksi Resmi Bandara
Bagi yang mengutamakan kenyamanan, taksi resmi bandara bisa menjadi pilihan.
Layanan ini tersedia di area kedatangan melalui konter resmi, seperti Primkop AU.
Tarif menggunakan argo atau sistem zona sesuai tujuan sehingga penumpang tidak perlu mencari kendaraan di luar area bandara.
Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?
Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru
Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen
Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi The Three Lions Demi Lolos Perempat Final!
Prediksi Skor Prancis vs Paraguay: Bursa Taruhan Jagokan Les Bleus, Opta Catat Peluang Menang 79,7 Persen!
Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam
Prediksi Skor Kanada vs Maroko: Bursa Dunia Sepakat Pilih Atlas Lions, Opta Beri Peluang Menang 51,8 Persen
Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman