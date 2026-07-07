Usai Viral, Pengontrak di Surabaya Curhat Anak Jadi Korban Bullying: Minta Video Dihapus

Pengontrak rumah di Kecamatan Genteng, Surabaya, Titik (baju hijau) mengaku anaknya dibully setelah video sidak Armuji viral. (Novia Herawati/JawaPos.com)
JawaPos.com - Dua keluarga yang menolak pindah dari rumah kontrakannya di daerah Genteng, Surabaya, mendapat hujatan dari masyarakat. Mereka disebut sudah tak membayar sewa selama bertahun-tahun.
Rumah kontrakan tersebut berlokasi di Jalan Kalisari Sayangan I No. 21 dan 21A, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur.
"Anak saya yang masih sekolah dan kerja itu kena hujatan. Teman-temannya sampai nge-bully, itu kan bisa menyerang secara verbal dan psikisnya,” ucap pengontrak, Titik kepada JawaPos.com di kediamannya, Selasa (7/7).
Polemik ini mencuat setelah video sidak Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, viral di media sosial. Hingga Selasa (7/7) pukul 13.00 WIB, video yang diunggah akun instagram @cakj1 ini sudah ditonton lebih dari 10 juta akun.
Perempuan 46 tahun itu mengaku sejak video tentang dirinya viral, ia dan keluarga mendapat banyak kecaman hingga hujatan dari warganet. Titik lantas menunjukkan bukti percakapan dari orang tidak dikenal di HP-nya.
“Kalau saya saja yang dihujat begitu, nggak masalah, masih bisa saya terima karena saya sudah biasa dan tidak peduli, tetapi kalau anak saya kan masih kecil, kasihan sampai ikut di-bully juga,” lanjutnya.
Titik mengaku menyayangkan viralnya video sidak hingga memicu hujatan terhadap dirinya dan keluarga. Ia meminta tim kreatif Armuji untuk menghapus video tersebut setelah keluarganya pindah dari rumah kontrakan.
“Anak saya yang kerja itu sampai bilang ‘ayo Mak, sampai kapan video ne Armuji iku’, tadi saya juga sudah minta ke tim kreatifnya nanti kalau masalah ini selesai, tolong untuk di-take down videonya,” ucap Titik.
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