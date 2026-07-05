5 Cara ke Lembang dari Bandung Naik Transportasi Umum, Murah Mulai Rp 10 Ribuan

JawaPos.com - Sedang mencari cara ke Lembang menggunakan transportasi umum? Wisatawan tidak perlu membawa kendaraan pribadi karena kawasan wisata di Kabupaten Bandung Barat ini dapat dijangkau dengan kombinasi bus DAMRI, angkot, hingga Kereta Cepat Whoosh.

Dari pusat Kota Bandung, biaya perjalanan menuju Lembang relatif terjangkau, yakni sekitar Rp 10.000 hingga Rp 20.000 per orang untuk sekali jalan, tergantung titik keberangkatan dan moda transportasi yang digunakan.

Berikut lima cara menuju Lembang dengan transportasi umum yang praktis dan ramah di kantong.

1. Naik Angkot dari Stasiun Bandung Bagi penumpang kereta api yang tiba di Stasiun Bandung, keluar melalui pintu utara di Jalan Kebon Kawung. Selanjutnya cari angkot berwarna krem dengan trayek St. Hall–Lembang.

Sebelum berangkat, pastikan bertanya kepada sopir apakah angkot melayani perjalanan langsung ke Lembang atau hanya sampai kawasan Pasar Baru.

2. Dari Terminal Leuwipanjang Lewat DAMRI Penumpang yang tiba di Terminal Leuwipanjang dapat menggunakan Bus DAMRI jurusan Leuwipanjang–Ledeng. Sesampainya di Terminal Ledeng, perjalanan dilanjutkan menggunakan angkot jurusan Ledeng–Parongpong atau angkot yang menuju kawasan Lembang.

Rute ini menjadi salah satu pilihan favorit karena mudah ditemukan dan memiliki jadwal yang cukup rutin.

3. Dari Gerbang Tol Pasteur Jika baru tiba dari luar kota melalui Gerbang Tol Pasteur, Anda dapat memanfaatkan angkutan umum menuju Lembang.